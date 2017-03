La hostelería vivió una semana grande con los hoteles rozando el completo

Y si desde el Consistorio se enviaba ayer un mensaje de satisfacción y optimismo por el recién finalizado carnaval, desde la patronal de la hostelería (Horeca) no se le iba a la zaga. Antonio de María, su presidente, valoró con un notable alto los resultados económicos de una fiesta que año tras año se confirma un poco más como un auténtico motor económico de Cádiz, de una ciudad que está de moda.

No obstante, De María reconocía ayer a este diario que el segundo fin de semana no mantuvo la tendencia alcista del primero por culpa seguramente de las malas condiciones meteorológicas. "El primer fin de semana se produjo un incremento en la hostelería de un 5%, según los datos que manejamos y que nos han ido enviando nuestros asociados. El segundo sin embargo el consumo fue parejo al de ese mismo periodo en 2016".

Horeca valora el mejor comportamiento de los visitantes y el menor número de botellones

El presidente de Horeca resaltó que los hoteles gaditanos prácticamente habían colgado el cartel de completos durante los días grandes. El primer sábado la ocupación en la capital fue del 97,91%, es decir seis puntos más que el primer sábado de fiesta del pasado año.

También resaltó que el paro en el sector servicios bajó en febrero en casi 400 personas, pasando de las 11.049 en enero a las 10.667 de febrero.

Destacó que había notado una mayor "educación" entre las miles de personas que han disfrutado del carnaval, "que han tenido un buen comportamiento, dejando menos basuras que otros años. Yo al menos he notado menos botellón, menos botellas tiradas, gente más educada y sin tener que lamentar incidentes demasiado importantes. He percibido mayor respeto por el alcohol incluso, también es verdad que este año he visto más españoles y menos turismo extranjero", dijo.

Antonio de María se mostró ayer muy satisfecho con el traslado de algunos actos a los barrios de extramuros de la ciudad. "La Batalla de Coplas del Paseo Marítimo fue un éxito", y resaltó la colaboración de la Federación 5 de Abril, de los comerciantes de la Laguna y de Horeca en su organización. "Nos hemos dado cuenta que al ser en un sitio más abierto hace falta megafonía, pero esto es algo que arreglaremos el próximo año, en que intentaremos que esa batalla se produzca el Lunes de Carnaval, que es fiesta local". "Además -siguió- el pregón infantil también atrajo a mucha gente. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Cádiz su colaboración porque desde que le comentamos a la concejala nuestra idea su predisposición fue excelente".

El presidente de Horeca considera que con la futura peatonalización del Paseo Marítimo se van a encontrar una buena zona para realizar actividades de ocio. "El tramo desde el Hotel Playa hasta Cortadura es estupendo para organizar eventos como el de la Batalla de Coplas, y creo que es algo a tener muy en cuenta para proyectos futuros que den vida a la hostelería y a toda la ciudad", concluyó.