La hora del limpiaplata

Una llamada de Hospital de Mujeres dicen que fue el motivo que devolvió la magna mariana al 24 de junio. El improvisado cambio de fecha (al 1 de julio) iba a provocar que el obispo no pudiera estar presente. Y parece que Zornoza quiere estar. No ocurre lo mismo -dicen- con una serie de curas que ya habrían mostrado su rechazo a esta procesión y que amenazan -siguen diciendo- con reunir a un nutrido grupo que eleve su rechazo más allá de sus sacristías.

La noticia de esta semana supone el tercer cambio de fecha en menos de un mes (el 23 de enero se anunció a los hermanos mayores que sería el 24 de junio, en los primeros días de febrero se supo que se retrasaba una semana y el pasado martes volvió a anunciarse el cambio), hecho que no hace sino confirmar las sensaciones de que la procesión está mal enfocada y mal concebida desde el principio. Y si a eso se une que algunos en el Obispado no terminan de verla y que algunas de las 'grandes' (Vírgenes y pasos de palio) han confirmado que no participarán, insistimos en la pregunta ya elevada otras veces: ¿se está a tiempo de dar marcha atrás y rescatar el proyecto de vía crucis pasionista en septiembre de este año por el 750 aniversario de la diócesis?

Mientras no se anuncien nuevos cambios, las últimas novedades en relación a la procesión mariana llegan de Santo Domingo: la dolorosa de La Cena sí estará en la magna, según aprobaron sus hermanos el viernes; sin embargo, la Esperanza de Cigarreras se quedará sin salir, como también acordaron sus hermanos el viernes en cabildo.

Precisamente, la última Dolorosa en 'caerse' del cortejo de la magna mariana abandonará la ciudad unos días para ser partícipe de la exposición que en Sevilla se anuncia para el próximo mes de octubre en homenaje a los 50 años que cumple la primera de las imágenes que tallara Luis Álvarez Duarte, autor de la Esperanza. Exposición, por cierto, que comisiona el periodista gaditano José Joaquín León, que recientemente publicara precisamente un libro biográfico sobre el imaginero. Siempre es un punto conflictivo el de la cesión de imágenes titulares de hermandades para participar en exposiciones, aunque en este caso los hermanos de Cigarreras no han dudado en que su Virgen -la más joven Dolorosa de cuantas procesionan en Semana Santa, realizada en 2005- 'regrese' a Sevilla.

Se supone (y esto es mucho suponer) que tras la resolución del delegado episcopal en relación al Perdón y a Las Penas los horarios de la carrera oficial para este año están ya cerrados según lo que estableció en su día el Consejo. Las Penas pone fin a la polémica anunciando que su cortejo llegará a la Catedral por el Campo del Sur y cruzando el barrio de El Pópulo, lo que sin duda es un atractivo importante para el Domingo de Ramos (enhorabuena). Y en el Perdón se reservan hasta la próxima reunión de la junta de gobierno (¿se convocará cabildo extraordinario por este asunto?). Sin entrar en quién tiene razón en todo esto, sí hay que recordar que hay una cosa clara: el Consejo está para fijar los horarios de la carrera oficial, que se creó además para pasar una cofradía detrás de la otra con objeto de ofrecer unas sillas al público que sirvan para obtener las cofradías unos ingresos económicos que ayuden a costear los gastos de salida. Este es el sistema establecido, no cabe otro (mientras se siga formando parte del Consejo, que ahí andan más felices que unas perdices los hermanos de Ecce Mater Tua).

Contundente resultado el obtenido el viernes en el cabildo de elecciones. 139 hermanos ejercieron su voto, apoyando 132 de ellos a la candidatura de Manolo Mota (se contabilizaron 5 votos en blanco y dos nulos). Eso supuso el 33% del censo establecido, votando 80 hermanos en persona y otros 59 a través del correo. Al fin una buena noticia en la hermandad, que a marchas forzadas se pondrá a preparar la Cuaresma y la salida procesional del Lunes Santo (aunque se entiende que Mota y su equipo ya venían, desde fuera, preparando este enorme trabajo que tendrán en las próximas semanas). Esperemos que este resultado y la próxima toma de posesión de la nueva junta traiga al fin la paz a esta corporación. Y que el nuevo equipo gestor pueda trabajar con tranquilidad (y sin interferencias). Enhorabuena y suerte.

Ciertos acontecimientos que han ocurrido, precisamente, en los últimos meses en torno a esta cofradía del Lunes Santo han sido tenidos en cuenta para el futuro cambio o revisión de las normas diocesanas. Este capítulo, que acumula más de una década de retraso, parece que está en marcha, siendo el obispo el primer interesado en revisar la actual normativa y actualizarla, línea que también sigue el delegado episcopal.

Seguramente, este asunto se tratara ayer en la permanente del Secretariado Diocesano; es decir, en la reunión de todos los presidentes de los consejos de la diócesis con la ejecutiva del organismo que dirige Alfonso Caravaca. Por Cádiz el vicepresidente del Consejo, Juan Carlos Jurado.

ES la hora de la fiel infantería. Esa que no entiende de elecciones, de cuatrienios ni de coyunturas; es el momento de las tertulias improvisadas, de las charlas en las que los mayores desvelan los entresijos que han llevado a la cofradía a ser así como es hoy. Es, en definitiva, la hora del limpiaplata. Ni cursos de formación, ni páginas de Facebook, ni boletines repletos de mucha palabrería barata; lo que de verdad hace hermandad es el limpiaplata. Un simple bote, un cepillo y un paño ha forjado a muchos de los grandes cofrades que han pasado por nuestras cofradías.

El limpiaplata es estos días el elemento más recurrido en muchas casas de hermandad. Mientras media ciudad está pendiente al Falla (donde hasta los que se confiesan ateos le cantan al Nazareno), muchos cofrades llevan ya días, semanas, preparando con un bote, un paño y un lo que está por venir. Diez días restan.