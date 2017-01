El casco histórico portuense no termina de consolidarse como epicentro comercial

El casco histórico de El Puerto parece que no termina de arrancar pese a las diferentes iniciativas que se han realizado en el último año. Algunos de los comerciantes barajan la posibilidad de que el motivo principal es que no hay tiendas de grandes firmas tipo Zara que actúan como efecto llamada en la población. Asimismo, también señalan a las grandes superficies como los centros comerciales Área Sur o El Paseo, cuyas tiendas tienen unos precios con los que el comercio local no puede competir.

A la vista está que la falta de aparcamiento ya no sirve como excusa, ya que durante la temporada de Navidad con las zambombas o durante cualquier acto celebrado en la zona, el centro se ha llenado de vida. Cabe destacar que desde el año pasado, la Cámara de Comercio de Cádiz junto con el CCA han colaborado con la Concejalía de Comercio en diferentes campañas y realizando actividades para ayudar a los negocios del centro como el Black Friday que no terminó de cuajar en muchos comercios.

Por otro lado, la avenida del Ejército se ha convertido en el nuevo centro en cuanto a la variedad de tiendas que alberga. A pesar que algunos comerciantes no están de acuerdo con dicha denominación, lo cierto es que los negocios en esta zona duran más que los del centro donde los comercios nuevos no terminan de prosperar, y los que aguantan lo hacen resistiendo durante todo el año y esperando la llegada de verano y Navidad.

Según declaraba el concejal del área de Comercio, Ángel Quintana, hay un proyecto en el Ayuntamiento a muy largo plazo, que convertir la Plaza de Toros en un punto comercial que una Zona Sur y centro. De este modo los 11 bodegones que dan para el exterior serían para abrir diferentes establecimientos que serán recogidos en los pliegos que se deberán redactar desde cero, así como las reformas de adaptación de cada bodegón.