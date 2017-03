"Los hermanos vemos muy poco serio que cada año nos cambien el horario"

En medio de la celebración de los 50 años de la bendición de la Virgen de la Trinidad, la de Medinaceli ha sido la última cofradía en anunciar su incorporación a la magna mariana del 24 de junio. Inmersa en sus cultos de Cuaresma, la corporación acaba de celebrar también el siempre concurrido besapié al Cautivo del primer viernes de marzo y un cabildo en el que se han tomado varios acuerdos de interés. Su hermano mayor, Ismael Pampará, valora la actualidad de la cofradía.

-¿Cuál es la realidad de Medinaceli? ¿Cómo está la hermandad actualmente?

-Medinaceli es una hermandad muy devocional, pero la participación en la cofradía cuesta, aunque en el último cabildo alcanzamos el quorum y estoy muy satisfecho con eso. Pero tenemos ese problema, muchos devotos se acercan a Santa Cruz, pero la participación en la cofradía luego no es la deseada. Si la mitad de los que van el primer viernes de marzo salieran el Jueves Santo sería una gran alegría, que nos la vemos y nos la deseamos para sacar el cortejo a la calle.

-¿Veremos alguna vez a la Virgen procesionando con música?

-Ese es un tema complicado. Nuestros estatutos reflejan que la hermandad se fundó para rezar el vía crucis por la calle. Eso obligaría a convocar otro cabildo para eliminar el vía crucis y en su lugar incorporar música tras el palio. ¿Y qué hacemos entonces con el Cristo? ¿La Virgen sí y el Cristo no? Yo no veo el carácter de la hermandad para procesionar con música, realmente. Y luego también habría que mencionar el problema económico; acabamos de aprobar una cuota extraordinaria para restaurar las imágenes y hacer unas obras necesarias porque con los ingresos de la hermandad no llega, ¿cómo vamos a costear entonces la contratación de acompañamiento musical? Es complicado, como digo.

-¿Por qué ha cambiado la cofradía el recorrido este año, eliminando el regreso por Cervantes, Plaza de las Flores y Compañía? ¿No convencía ese itinerario?

-Hemos cogido cuatro años por allí, porque con los horarios del Consejo íbamos muy pegados al Nazareno por San Francisco y entonces decidimos ese cambio. Pero este año ya no es así, tenemos casi dos horas de margen entre una cofradía y otra, y hemos decidido recuperar el itinerario por Cánovas, Columela y San Francisco. Es un recorrido más cómodo, porque el palio tenía dificultades en algunos puntos como Cervantes o Compañía, donde llegaba a pasar con patines; y eso no nos parece lógico en una salida procesional. Además, hemos variado la parte final antes de llegar al Pópulo, cogiendo por Cobos, Ruiz de Bustamante y Marqués de Cádiz. Creo que va a quedar muy bien.

-¿Saben que posiblemente tienen en sus manos la solución a la Madrugada, si volvieran a recuperar su horario de salida antiguo (las dos de la Madrugada)? Lo digo porque en los últimos años han ido retrasando la hora de salida hasta situarse este 2017 al filo de la medianoche.

-Desde que nosotros llegamos a la cofradía en 2011 teníamos en mente coger el sitio que había dejado Sanidad (saliendo a las doce de la noche), pero por los horarios del Consejo no ha sido posible hasta este año. Cada año hemos salido a una hora distinta, porque no olvidemos que se hizo un cabildo para cambiar de día y los hermanos lo aprobaron. Y yo no lo convoqué. Yo no hubiera cambiado la hora de salida. Ahora lo que queremos es establecer un horario que sea más o menos fijo, pero los hermanos vemos muy poco serio que cada año nos marquen un horario distinto de salida. Nos hemos adaptado siempre a las necesidades del Jueves Santo.

-¿Es la de este año entonces la solución definitiva para vosotros?

-La hora es nueva para la cofradía, pero yo espero que funcione. La hermandad siempre ha colaborado con el resto de hermandades en este asunto, porque creemos que eso es lo que hay que hacer. Pero sí, a ver si se consolida este horario.

-¿Y qué proyectos de futuro tiene Medinaceli?

-Yo poco puedo hacer ya en los dos años que me quedan, más allá de terminar de pagar la deuda de la restauración del retablo, que seguimos afrontando poco a poco. Eso sí, el boceto del palio nuevo no se ha olvidado, aunque no tenemos la financiación suficiente para empezarlo por ahora. La junta de gobierno está aportando un donativo periódico por cada miembro para este fin, pero por ahora no se puede comenzar porque no existe financiación suficiente. Sería una alegría que se pudiera iniciar en estos dos próximos años.