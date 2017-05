1917 hace 100 añosQueda carbón para ocho días

La Cooperativa Gaditana de Gas informó ayer al gobernador civil, Sánchez Anido, de que había encargado doscientas toneladas de carbón a Peñarroya, pero que no se habían recibido. En la fábrica gaditana queda carbón para ocho días y de no llegar nuevas remesas habrá que cortar el fluido eléctrico. El gobernador ha telegrafiado a Córdoba para que el carbón apalabrado en Peñarroya sea remitido a Cádiz y no sea desviado a otra ciudad. La guerra mundial está motivando que la escasez de carbón sea alarmante en toda España.

Depósitos francos.La comisión gaditana para los Depósitos Francos ya se encuentra en Madrid. Ayer se entrevistó con el jefe del Gobierno, marqués de Alhucemas.