1892 hace 125 añosPrecauciones en la Audiencia

Debido al juicio que ha de celebrarse en la Audiencia contra Salvochea y otros organizadores de la manifestación del pasado 1 de mayo se han adoptado numerosas precauciones. En la batería de Capuchinos hay cuarenta guardias civiles, de ellos 18 de caballería. Se colocarán guardias desde la Cárcel hasta la Audiencia para evitar incidentes durante el traslado de los presos. Los guardias de seguridad también han sido reforzados en evitación de incidentes.

Audiencia.No pudo comenzar ayer el juicio contra Salvochea y sus compañeros por no presentarse en la Audiencia algunos jurados. El presidente procedió a sancionar a los que no han comparecido. Tras nuevo sorteo de jurados, la vista comenzará hoy.