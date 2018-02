1993 hace 25 añosNegociaciones sobre los astilleros

Ayer se iniciaron las conversaciones entre el comité de empresa de Astilleros de Cádiz y la División de Construcción Naval del INI. No hubo acuerdo alguno y hoy seguirán las negociaciones. Por otra parte, el ministro Trabajo, Martínez Noval, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que "no habrá medidas traumáticas en la Bahía de Cádiz", aunque recordó que las empresas públicas se tienen que mover en base a la productividad y no por criterios políticos.

Carnaval.Los ayuntamientos de la bahía planean un carrusel de coros en El Puerto de Santa María durante el domingo de Piñata. La intención es que algún coro de Cádiz abandone ese día la capital y se traslade a participar en ese carrusel de la bahía.