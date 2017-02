1942 hace 75 añosFallece el popular Diego Antúnez

Ayer, en su domicilio de Campo de San Roque 9, falleció el que fuera notable artista del género andaluz, Diego Antúnez Nicola. Nacido en Cádiz residió gran parte de su vida en Sevilla. Era popularísimo en toda Andalucía y también en Madrid, donde gozaba de justa fama. Antúnez era, antes que nada, una persona dotada de extraordinaria simpatía. De fino ingenio y gracia natural era llamado a las buenas reuniones donde se rendía culto al cante andaluz. Diego sostenía la animación con sus estilos especiales y charla ingeniosa. Representaba una época en la que no se cantaban fandanguillos, ni se fumaba rubio, ni se bebían combinaciones. Sus discursos en 'camelo' no los superó nadie. No deja un solo enemigo. Descanse en paz el bueno de Diego Antúnez.