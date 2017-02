1917 hace 100 añosBando de la Alcaldía para el Carnaval

La Alcaldía de Cádiz publicó ayer el tradicional bando para las fiestas de Carnaval. Como en años anteriores, queda prohibido tajantemente el uso de vestiduras que simbolicen toda clase de instituciones y el de disfraces que ofendan la moral o las buenas costumbres o ridiculicen a determinadas personalidades. Queda prohibido arrojar agua, saquillos, polvos y demás artículos molestos, así como bromas que puedan resultar inconvenientes. Se prohibe el tránsito de caballerías por la calles Ancha y Novena. Los carruajes que lleguen a la plaza de San Antonio no podrán detenerse, salvo que no interrumpan la circulación de los demás. No se permitirán reuniones que con el pretexto de formar una comparsa molesten al público con peticiones.