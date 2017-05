1917 hace 100 añosAlarmante carestía de carbón

Pese a las noticias que aseguran que el abastecimiento de carbón está resuelto, lo cierto es que a Cádiz no llega ninguna nueva partida y que en breve dejará de haber fluido eléctrico en nuestra ciudad. Ayer volvieron a recibirse telegramas del gobierno asegurando que desde Puertollano salían expediciones de carbón para Cádiz, pero las fábricas de nuestra ciudad están a punto de cerrar. Ayer se escuchaba la idea de que este año no habrá velada de Corpus ya que no hay fluido eléctrico para las iluminaciones.

Bellas Artes.Ayer estuvo reunida la Real Academia de Bellas Artes, bajo la presidencia de Martínez de Pinillos. Se eligió nuevo miembro de la Academia a José Luis de Sola.