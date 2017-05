1892 hace 125 años1 de mayo sin incidentes en Cádiz

El 1 de mayo transcurrió en nuestra ciudad sin incidentes y en completa tranquilidad. La Guardia Civil a caballo estuvo recorriendo la ciudad, en particular en las plazas de San Antonio y San Juan de Dios. Parecía un día de Viernes Santo, ya que apenas había público en las calles. Tuvimos la ocasión de visitar en la cárcel a Fermín Salvochea, que nos manifestó que los obreros hacían muy bien no saliendo a las calles ya que el Gobierno contaba con numerosa fuerza. Salvochea ayer no recibió más visitas. Pasó el día con sus continuas duchas, su ligera alimentación y dedicado a la lectura y al ejercicio. El gobernador civil, Castellarnau, manifestó anoche que en toda la provincia había pasado el 1 de mayo sin incidentes de importancia.