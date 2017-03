"Una gran ciudad no se hace dejando atrás a quienes cojean"

En estos tiempos de descrédito de lo solidario, de acoso y derribo de lo bueno -en el buen sentido de la palabra bueno-, en los que el médico de una ong resulta más sospechoso que un mercenario en el mismo infierno, la viajera, comunicadora, motera y activista por libre Alicia Sornosa dio en Cádiz varias lecciones. Sencillas, pero necesarias para entender cómo una mala estudiante que exploraba en vespino los pueblos de Segovia se convierte en la primera mujer en dar vuelta y media al mundo en una moto dejando detrás una estela de ayuda a los más desfavorecidos. Y reflexionando sobre cómo esa actitud puede hacer despegar a una ciudad como Cádiz.

Lo hizo en forma de diálogo con Libertad Paloma, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz, en los encuentros Hablemos de Cádiz con... que organiza el Consejo Social de la UCA en colaboración con la Confederación de Empresarios y la propia APC. Profesores, alumnos, moteros, miembros de ONGs, empresarios y público en general disfrutaron con el relato de una aventura que comenzó en 2011 por casualidad. Durante una ruta, en la ciudad mejicana de Monterrey, a Alicia le propusieron que hablase de sus viajes a los niños de un hospital. Luego vinieron las mujeres maltratadas de una asociación de Lima, los reclusos de más de una cárcel hispanoamericana y las campañas de recaudación contra el cáncer de mama y en favor de Aldeas Infantiles. Y de los niños más desfavorecidos de Mongolia. Y de los damnificados por los terremotos de Nepal. Ya no pudo parar. Seis años después de descubrir que además de viajar "podía ser útil" ha recorrido 49 países y 170.000 kilómetros a lomos de su Ducati Scramble. Escrito más de medio millar de artículos y un libro - 360 grados. Una mujer, una moto y el mundo- dando visibilidad a los más olvidados. Repartido 46.000 sonrisas y hecho más de 33.000 amigos.

"¿Qué tiene que ver la solidaridad con el progreso?", le preguntó Libertad Paloma. "Una ciudad que prospera no puede dejar atrás a los que están cojos, a los que caminan más despacio, a los que no llegan", respondió Alicia. "Y para eso no hace falta ninguna ong; basta con la voluntad de cada uno, con la suma de muchos pequeños gestos. Para que un pueblo se convierta en una gran ciudad hacen falta grandes ciudadanos y es el ejercicio de la solidaridad lo que hace grandes a las personas", recalcó.

A esta viajera incansable le gusta trabajar con las organizaciones locales "que empoderan a la gente y que llevan a cabo proyectos muy concretos. Me interesan las que enseñan a plantar tomates, no las que sólo los dan de comer. Y las que no pasan mucho tiempo en el mismo lugar -eso es un fracaso- sino las que se van rápido a otro para seguir enseñando a plantar tomates".

Alicia reconoció que más allá de la playa, los carnavales y la guasa de Cádiz, "que están muy bien", esta ciudad es para ella "la capital, el punto de partida de los grandes viajes, de los descubrimientos y de la cultura con mayúsculas". Y de logros como "el de estas chicas que están cultivando algas en las salinas". Por eso alentó a los gaditanos a convertirse en "embajadores de la riqueza patrimonial e histórica que encierran sus murallas". Pero también a ser valientes, a salir fuera, a aprender viajando y a educar a los niños en el descubrimiento. "El miedo paraliza al mundo como un instrumento de control social que nos convierte en muertos vivientes", dijo.

Toda su aventura vital y sus proyectos solidarios están en su web www.aliciasornosa.com.