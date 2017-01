Al gobierno no le salen los planes

No pudo ayer el equipo de gobierno sacar algunas de las principales propuestas que llevaba al pleno ordinario. Hasta en dos ocasiones, no salieron los planes de Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz en Común, que vieron cómo la oposición tumbaba -una vez más- propuestas o decisiones adoptadas previamente por los concejales que gestionan la ciudad. Cosas del gobierno en minoría y de la falta de consenso.

En esta ocasión, el equipo que lidera José María González vio frenada su intención de aprobar el nuevo reglamento del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y Fiestas del Carnaval. E igualmente, vio truncada su intención de que la comisión de Presidencia abriera una investigación sobre la gestión que el PP realizó durante sus años de gobierno al frente de Cádiz Conecta y de Onda Cádiz.

Pero no todo fue en contra de los grupos de izquierda. En el plano positivo, los dos partidos al frente del Ayuntamiento lograron que el proceso de municipalización siga adelante, pese a las muchas dudas y pegas que la oposición trasladó (incluido el PSOE, que finalmente apoyó la memoria); y también obtuvieron luz verde, esta vez por unanimidad, para concertar el anticipo -un préstamo a corto plazo- de 30 millones de euros.

carnaval

A menos de un mes del inicio del Carnaval, y empezado ya el concurso de agrupaciones en el Falla, llevó ayer también el equipo de gobierno los nuevos estatutos que había redactado para el Patronato del concurso de agrupaciones y de las fiestas. El criterio de participación ciudadanía fue el principal distanciamiento entre gobierno y oposición, que acabó tumbando la propuesta.

Traía también el equipo de gobierno la propuesta de desestimación de las alegaciones que a ese nuevo reglamento habían presentado tres colectivos carnavalescos (Autores, CAI y Antifaces de Oro). Pero la oposición entendía que debían tenerse en consideración "porque ellos son los principales actores de la fiesta", remarcó la edil socialista María José Rodríguez.

"A ustedes se les va mucho la fuerza por la boca, porque hablan de participación ciudadana pero al final eligen la democracia representativa", indicó el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, que calificó la propuesta de reglamento de "conservadora y rancia". Poco después, el que fuera concejal de Fiestas del PP, Vicente Sánchez, consideró que María Romay "va a hacer bueno al anterior concejal (Adrián Martínez de Pinillos)".

Una vez rechazado el reglamento, Romay lamentó la "argucia" de la oposición, destacando que incluso apoyaron las alegaciones pese a que contaban "con el informe negativo de los técnicos y de la Secretaría General del Ayuntamiento, que alertaba de que no cumplían la normativa".

municipalización

En este particular también se abre una brecha entre lo que destaca el equipo de gobierno y lo que aprecia la oposición. Los primeros ven el proceso más que asegurado con el aval jurídico, técnico y económico del secretario y el interventor municipal. "Económicamente está avalado que tiene menor gasto" internalizar los servicios de playa, destacó el recién incorporado concejal, Álvaro de la Fuente, que igualmente puso como argumento a favor de este proceso en de las mejoras de las condiciones laborales de las plantillas de los tres servicios afectados (limpieza de arenas, vigilancia y socorrismo, y limpieza y mantenimiento de módulos).

En el lado contrario, una visión mucho más negativa por parte de la oposición, con todas las dudas ya manifestadas en los últimos días, que principalmente giran en torno a cómo mejorar las condiciones laborales cuando los informes aconsejan no variar un céntimo esas partidas para que la municipalización sea viable, cómo mejorar el servicio con ese mismo problema, o cómo incorporar esas plantillas al Ayuntamiento.

"Habrá que ver cómo desarrollan ahora el proceso, que se antoja muy largo", indicó el portavoz socialista Fran González. Por ello, su grupo permitió sacar adelante la aprobación de la memoria para seguir adelante con el proceso de municipalización.

onda cádiz

Quería el equipo de gobierno encomendar a la Comisión Informativa de Presidencia una investigación sobre el modo en que el PP gestionó Cádiz Conecta y Onda Cádiz Televisión durante sus años de gobierno. El presidente de la sociedad municipal, David Navarro, indicó que la propuesta se elevaba "porque la financiación a Onda Cádiz se hacía desde distintas delegaciones y queremos sacar a la luz cómo se hacía antes de que llegáramos nosotros".

Pero Ciudadanos lanzó una pregunta relacionada con la enmienda de sustitución: ¿por qué derivar la investigación a la comisión de Presidencia teniendo Onda Cádiz sus propios órganos, como son el consejo de administración y la junta general? Y el PSOE redundó aún más: "¿Qué ha hecho usted -le indicó Fran González a David Navarro- en este año y medio, cuando además el que era responsable económico de Onda Cádiz con el PP lo nombró usted gerente?". Por su parte, el PP se limitó a explicar que el modelo de gestión "fue el mismo que utiliza Canal Sur".

Anticipo

Un anticipo de 30 millones de euros recibirá el Ayuntamiento después de que el pleno diera ayer luz verde a la operación. Con este montante, se abonará el anticipo que se solicitó el pasado año (de 12,5 millones de euros) y se anuncia que se colocará a 0 la deuda a proveedores (que actualmente es de 18 millones de euros, según David Navarro).

La medida, que apoyaron todos los grupos salvo el PP (que se abstuvo), no estuvo exenta de críticas. El PSOE manifestó que no sólo el equipo de gobierno no ha rebajado la deuda, sino que en el último año la ha aumentado cinco millones de euros. "Y lo más lamentable es que Cádiz no ha mejorado en este año", recriminaba el concejal socialista Juan Cantero.

Con ello, el equipo de gobierno recibió ayer dos de cal y dos de arena que permiten, por un lado, seguir avanzando en el plano económico y en la municipalización, pero que frenan, por otro lado, algunas de las actuaciones que estaban en la agenda de Podemos.