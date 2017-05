El gobierno insiste en la "legalidad" del proceso

Ante las insinuaciones de la oposición de que el Ayuntamiento esté incurriendo en un posible fraude de ley con el proceso de municipalización, el equipo de gobierno aludió ayer a uno de los informes presentados el martes en la comisión informativa y firmados por el secretario municipal para asegurar que el mismo "avala la legalidad del proceso".

"Dicho informe viene a descartar las insinuaciones infundadas del Partido Popular sobre la posibilidad de que existiera fraude de ley en el proceso", afirma el concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, destacando que la gestión realizada por Podemos "cuenta con todas las premisas legales necesarias".

En base a estas conclusiones que el equipo de gobierno saca del informe del secretario municipal, De la Fuente solicitaba ayer a los grupos de la oposición que no pongan en cuestión el trabajo de los técnicos municipales. "Por más informes que se presentan, desmintiendo cada una de las excusas que se pretenden poner, continúan en su empeño de bloquear el proceso cuando está todo perfectamente listo para su puesta en marcha. Entendemos la disputa política entre representantes públicos, pero como equipo de gobierno no vamos a tolerar que se ponga en duda la labor del personal técnico de este Ayuntamiento, como son la Secretaría e Intervención municipales y la Delegación de Medio Ambiente", reclamaba el edil a través de un comunicado. Y en concreto, De la Fuente volvía a pedir al PSOE "que deje de ponerse de perfil y diga si apoyará o no la municipalización". "Contamos con todos los avales y garantías, falta la decisión política de la oposición", añadía.

Además, argumentaba también el edil de Podemos que en este proceso se está siguiendo "exactamente los mismos pasos" que el Ayuntamiento de Chiclana (del PSOE) en un proceso similar, por lo que decía no entender "las dudas del PSOE".