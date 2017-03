El equipo de gobierno plantea iniciativas contra la campaña homófoba de Hazte Oír

La concejala de Mujer, Mayor e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Camelo, expresó ayer "el rechazo" del equipo de Gobierno a la campaña contra la transexualidad que ha emprendido la organización Hazte Oír con la puesta en marcha de un autobús que luce un "mensaje tránsfobo". Es por ello que ante el anuncio de que dicho vehículo va a llegar a Cádiz en los próximos días, la edil manifestó ayer que desde el Ayuntamiento "vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese autobús no pueda difundir su mensaje de odio impunemente por nuestra ciudad".

En este sentido, "se hará cumplir las ordenanzas pertinentes", señaló, y también ha manifestado que se solicitará "la alianza de todas las administraciones para combatir lo que debería estar desterrado en la sociedad: el odio al diferente".

Asimismo, el alcalde de Cádiz, José María González, está citando a todos los colectivos LGTB y diferentes asociaciones sociales de la ciudad para reunirse con ellos el próximo miércoles en el Ayuntamiento, "con el fin de poner en común iniciativas que se puedan lleva a cabo con objeto de visibilizar el rechazo de esta ciudad a la homofobia y a todas esas actuaciones y acciones que se desarrollan con la intención de coartar la libertad de las personas"

De esta forma, el equipo de gobierno planteará a los colectivos algunas iniciativas y tendrán en cuenta también las que le trasladen los representantes de esas asociaciones y grupos para expresar de forma enérgica el rechazo y repulsa a la campaña de Hazte Oír y a cualquier otra actuación homófoba.

La voz de la concejal Ana Camelo no ha sido la única contraria que se ha oído contra la presencia del autobús de Hazte Oír en la capital gaditana. En la mañana de ayer, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la edil Ana Fernández también adelantó que Cádiz tampoco se lo piensa poner fácil. "Veremos la legislación municipal para decidir si puede o no puede circular. Estamos en contra de esta campaña. Nos manifestamos totalmente contrarios. Nuestro apoyo va a estar con cualquier colectivo que sufre discriminación. Esta campaña va en contra de los derechos más básicos y dentro de lo que se puede hacer nos parece que este autobús no debe circular porque ofende a un grupo de la población y pondremos todas nuestras herramientas, dentro de lo legal, para que no pueda difundir un mensaje que nos parece ofensivo, que atiende a un ataque contra los derechos y que no debería estar circulando ni en esta ciudad ni en ninguna", sentenció.