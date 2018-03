El gobierno local asegura que la sentencia "no altera la estabilidad de las cuentas municipales"

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro (Por Cádiz Sí se Puede), ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anula los presupuestos de 2016, "no altera para nada la estabilidad de las cuentas municipales ni del Consistorio gaditano".

En una nota, Navarro ha afirmado que "esa estabilidad está garantizada porque no va a repercutir en ningún momento en la gestión diaria y rutinaria de este Ayuntamiento, no va a haber ningún tipo de problema. "Normalidad absoluta, y ya se verá si se recurre o no", ha añadido.

Navarro, tras recordar que "el hotel no se ha vendido", ha asegurado que no ha habido ningún tipo de repercusión negativa en la ciudad, señalando que "los funcionarios cobran antes de final de mes, los proveedores cobran antes que nunca y han visto reducida su deuda".

"Hemos tenido que tapar esa hemorragia financiera que nos regaló el PP y una vez estabilizado el paciente, ya sí podemos dar una visión optimista y un diagnóstico positivo de la situación, y el año 2018 será clave para poder realizar inversiones en la ciudad", ha afirmado Navarro.

Asimismo, el concejal de Economía ha asegurado que el equipo de gobierno "no va a distraerse en las zancadillas del PP y seguirá trabajando para poner en marcha los presupuestos del 2018", que espera que salgan "muy muy pronto".

"Bucrocrática y técnicamente habrá que hacer un trabajo arduo para adaptar la prórroga presupuestaria actual y prorrogar el último presupuesto aprobado, de 2014, porque hay recordar que precisamente el PP no fue capaz de salir del Ayuntamiento con un presupuesto para 2015, pese a disponer de mayoría absoluta", ha afirmado Navarro, que ha añadido que "lo que han conseguido es entorpecer y perjudicar a los vecinos de esta ciudad".

Finalmente, ha criticado el "nuevo intento de boicotear la gestión de este gobierno municipal por parte del PP, con otro capítulo de la judicialización constante de la vida política de unos concejales que han trasladado sus despachos directamente a los juzgados, porque aquí, en este Ayuntamiento, para trabajar por la ciudad nunca se les encuentra".