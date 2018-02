El equipo de gobierno saca pecho por la decisión de Montoro de reconsiderar la financiación municipal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a que los ayuntamientos puedan usar el remanente de 2017 este año y en el 2019. No obstante, esta propuesta no es suficiente para solucionar los problemas financieros de los ayuntamientos, resaltan desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, que considera que el Gobierno central ha reconsiderado su posición "gracias a la presión de los Ayuntamientos del Cambio", pero aun así no están conformes con lo anunciado. Y esto, a colación de que el Ayuntamiento de Cádiz se encuentra participando, representado por la concejala de Presidencia, Ana Fernández, en una reunión de representantes institucionales en Madrid centrada en la reinversión del superávit de 2017.

El Ministerio de Hacienda aumentará el número de inversiones disponibles como Inversiones Financieras Sostenibles. Este cambio en la normativa, pendiente de la aprobación de un Real Decreto Ley, entrará en vigor en el próximo mes y permitirá a los ayuntamientos usar parte de su superávit en una serie de inversiones que el Ministerio de Hacienda deberá aprobar previamente. Estas inversiones, a su vez, deberán suponer un ahorro para las arcas locales y estar dentro de un catálogo que se ampliará. "El Ministerio ha planteado un decreto ley para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit desde ahora hasta 2019 en inversiones sostenibles. Sin embargo los representantes de los Ayuntamientos del Cambio, como Cádiz, Zaragoza, Santiago o A Coruña no estamos de acuerdo con esta propuesta en su totalidad".

Desde el Gobierno Local consideran que no es suficiente y que lo que necesitan los ayuntamientos son "medidas auténticas para solucionar los problemas de financiación. No se pueden tomar medidas que impongan decidir en qué se invierte. Nos están tutelando y exigimos recuperar la autonomía local".