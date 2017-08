"Ay, qué poquísima vergüenza están echando las gaviotas...". Lo decía 'Son de Guatifó' antes de que estas aves llegaran a la veraniega sección que nos ocupa. Y están dando caló. ¡Y miedo! La osadía y el descaro de estos animalitos se han acrecentado en los últimos tiempos. Como que le están perdiendo el respeto a los humanos. No sabemos si es la crisis o si están pasando hambre, pero es notorio que como uno se descuide en la playa, se llevan, como decía la citada chirigota, hasta los bisté. Hubo un tiempo en que esperaban pacientemente a que acabara la jornada playera. Cuando todos los bañistas desocupaban la arena, se lanzaban ellas a por su comida. Un trozo de tortilla por aquí, una corteza de Bimbo por allá, medio pico, una patata ondulada mordida, el rabillo de un pimiento frito, las pepitas de una sandía o una estampa del Phoskito con la cara de Santillana aún con restos de chocolate. Es decir, las gaviotas se alimentaban de los guarros. Claramente. Ahora no esperan ni la retirada de los bañistas. Cuidado. Usted puede estar en la orilla jugando con su hijo a la Bola Loca mientras que una gaviota, después de hurgar en su bolso, se está abriendo medio cundi para meterse dentro un filete empanao.

No queremos ni pensar que estemos ante un fenómeno similar al que contó Hitchcock en su película Los pájaros. Que a estas aves de la familia Laridae en el suborden Lari les haya dado un siroco y hayan entonado el muy gaditano "vamo a partirlo tó". Esperemos que no. De momento no se ha conocido ataque alguno de una gaviota a un humano en Cádiz. Dado el caso de que se conviertan en una amenaza recomendamos proceder como Sean Connery en Indiana Jones y la última cruzada, cuando abrió un paraguas (en la playa puede ser una sombrilla) para espantarlas y que la bandada se estrellara contra un avión nazi que perseguía a él y a su hijo, el mítico aventurero.

Si serán dañinas las gaviotas que hasta el PP se desmarca de ellas. El creador de la imagen del partido, Fernando Martínez Vidal, lleva muchos años reivindicando que el pájaro es un charrán, un ave marina que vuela alto, mientras que la gaviota es un ave carroñera que vuela bajo y va comiendo la basura. Ante esta tesitura, quedar por saber quién dio el picotazo en la Caja B.