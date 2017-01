"Cada gaditano que se va es un alfiler que se te clava"

-en los últimos datos del censo salió que se iban otros 1.500 gaditanos fuera. Este es un proceso que se viene repitiendo desde hace muchos años pero usted hizo bandera cantando aquello de que el puente serviría para que volvieran uno a uno todos los gaditanos que se marcharon. Una cosa es la teoría y otra muy distinta llevarlo a la práctica. ¿Usted se ha dado cuenta de que tiene las manos más limitadas de lo que cree?

-Sí y no. Los alcaldes tenemos ciertas limitaciones porque no contamos ni con los fondos ni con las competencias necesarias para conseguir todo lo que nuestros vecinos necesitan. No tenemos las competencias que tienen actualmente los gobiernos autonómico y estatal.

Y no porque no pienso renunciar a eso. Yo sigo hoy cantando con más fuerza si me apura el deseo de que vuelvan por el puente los que un día se marcharon porque dejar de cantar eso, dejar de pensar eso, sería darse por vencido y mientras que yo sea alcalde nunca me voy a dar por vencido en esta ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Es que estamos obligados las administraciones, y parece que todavía hay alguno y alguna que no terminan de darse por enterados, a trabajar conjuntamente de forma leal porque un gaditano es andaluz y a la vez español. Un gaditano no puede únicamente apelar a su perfil de gaditano sin apelar al de andaluz y de español.

-¿Y qué le viene a la mente cuando conoce que se han ido otros 1.500 gaditanos a buscarse su futuro fuera de la ciudad?

-Son 1.500 alfileres que se me clavan. Cada gaditano que se va es una pérdida, no solamente demográfica, sino una pérdida de oportunidad en el ámbito profesional, en el académico, artístico, porque se nos van universitarios, gente que participa de su ciudad. No se nos va un número, se nos va una persona con la dimensión de todo lo que eso significa y contiene. No sabemos si se nos ha ido el gaditano o gaditana más ilustre de los próximos 50 años. Eso nunca lo sabremos. Es un alfiler que se te clava por supuesto.