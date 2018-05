Un gaditano gana un concurso de recetas en el Salón del Gourmet de Madrid

El gaditano Adrián Reyes, alumno de la Escuela Fernando Quiñones de la Diputación de Cádiz, ha ganado el concurso de Recetas de Cocina '100% Raza Autóctona', celabrado en el Salón del Gourmet 2018 de Madrid y que convoca el Ministerio de Agricultura y Pesca.

El certamen, que premia la mejor receta de plato principal o tapa elaborada con productos de raza autóctona, ha recaído sobre Adrían Reyes por sus tostas de picaña, que es una parte de la res retinta poco utilizada, en el cogote. "No me ha sido difícil, lo tenía muy practicado, aunque la olla no ha funcionado como yo esperaba", comentó el ganador después de recibir el premio.

El Ministerio ha convocado este concurso para dar a conocer los productos de raza autóctona, promoviendo y apoyando su consumo y conservando la biodiversidad productiva.

De las 40 propuestas que presentaron estudiantes de cocina de todas partes de España, 4 fueron seleccionadas como finalistas en dos categorías: mejor tapa y mejor plato principal.

El gaditano Adrián Reyes, se llevó el premio a la mejor tapa, mientras que el asturiano Pablo García se llevó el premio al mejor plato principal con una propuesta a la que llamó "restos de parrillada", de carne autóctona de su tierra que además acompañó con caviar de sidra y romero. "Aquí hay mucho nivel, lo que me resultado más difícil ha sido el tiempo, pone mucha presión".

El jurado, constituido por miembros del ministerio y del sector de la hostelería ha valorado aquellas recetas que mejor se ajustaron a los parámetros de presentación, composición, sabor y textura, y por supuesto, que cumplieron con el objetivo final del concurso: valorizar los productos procedentes de animales de razas autóctonas. El concurso, sin ánimo de lucro, está dirigido a escuelas de hostelería y estudiantes del sector de la restauración.