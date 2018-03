El futuro de Teófila se enreda

Jornada de temporal en el Día de Andalucía en lo meteorológico y también en lo político en el Partido Popular. Los dirigentes gaditanos y, sobre todo, la ex alcaldesa Teófila Martínez se desayunaban una noticia que abría El País en la que se titulaba que “el PP revoluciona sus candidaturas para las municipales de 2019 con una treintena de cambios”. Con Teófila oficialmente deshojando aún la margarita y sin dar una sola pista clara de lo que va a hacer, aparecía en esa información como una de las sacrificadas por la revolución, es decir, que no sería la cabeza de lista para tratar de recuperar la Alcaldía que perdió en 2015.

El mantra del Partido Popular en los últimos meses ha sido el de que Teófila va a hacer lo que ella quiera y que se ha ganado el derecho a tomar su propia decisión. Y para ello se había establecido unos tiempos para que la propia ex alcaldesa anunciara su decisión. Eso sí, lo decide ella pero después tendrán que verlo en otras instancias, como bien indicó en el comunicado que envió ayer el partido a nivel provincial.Sin embargo eso saltó ayer por los aires debido a esta información que fue filtrada por la dirección nacional y que cogió con el pie cambiado al PP gaditano.

La propia Teófila Martínez, tras una llamada de este periódico, no quiso comentar la noticia, ni confirmarla ni desmentirla, y se limitó a un conciso “no sé de dónde ha podido salir eso”.

Poco tiempo después empezaron a salir voces desde el PP a nivel local e incluso regional para incidir en que Teófila no ha tomado todavía una decisión y, sobre todo, habían molestado las formas por haberse producido esta filtración. El propio presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla precisamente decía que Teófila Martínez no había dicho ni sí ni no: “Va a depender en primer lugar de su opinión y, si decide seguir, se verá en el seno de la dirección provincial y regional”.

Antonio Sanz, presidente provincial, tal y como aparece en la información que acompaña a esta, también incidió en que la decisión no estaba tomada.

A nivel local, Ignacio Romaní, secretario general local, repetía lo de que la decisión es de Teófila y añadía que los populares gaditanos “estaríamos encantados de que siguiera pero si no lo hiciera, tenemos banquillo. Ella se ha ganado decidir su futuro por su esfuerzo y dedicación”.

Esta filtración por parte de la dirección nacional deja un escenario complicado para Teófila Martínez ya que da la sensación de que la decisión al final no estaba al cien por cien en manos de la que fue alcaldesa de la ciudad en los últimos 20 años. Además, que el anuncio lo hiciera la propia Martínez podría escenificar una despedida a lo grande en el que daba un paso al lado para que se llevara a cabo la regeneración de la que se habla desde el PP a nivel nacional.

Hasta ahora Teófila Martínez no ha dicho absolutamente nada. En Cádiz ciudad creen que la que ganara hasta cinco elecciones municipales con mayoría absoluta debería repetir pero los mensajes que salen de instancias superiores no dejan tan clara la situación. Una fuente del PPseñaló ayer a este periódico que gente muy cercana a Martínez le han pedido que no repita y, a la vez, asegura que a sus más íntimos también se lo ha dicho. Sin embargo, a todos los niveles los líderes del partido de manera pública siguen insistiendo en que el futuro de la líder popular sigue estando en sus manos y que no hay nada decidido.En lo que sí coincidían sotto voce algunas de las fuentes consultadas por este diario es que esa filtración ha podido ser una jugarreta del PP nacional, una manera de marcar el territorio ante una estrategia global que quiere poner en práctica en muchas ciudades importantes.

Si había dos alcaldes rentables para el Partido Popular estos eran Teófila Martínez, que perdió la Alcaldía en 2015, y el malagueño Francisco de la Torre, que seguía al frente de la ciudad. A este también se le daba la oportunidad de decidir su destino y ya lo ha hecho público: será el cabeza de lista para el año que viene.En el entorno ya habían dado el paso al lado los candidatos de 2015 de ciudades como El Puerto y Jerez, pero en Cádiz todavía se mantenía la incógnita y se emplazaba a dentro de 15 días para hacer pública la decisión.

Gente que conoce muy bien a Teófila Martínez asegura que la santanderina es muy disciplinada a nivel de partido pero tampoco es de las que bajan la cabeza así como así. Sea como fuere en unos días se despejará el enigma.