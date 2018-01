El futuro de Náutica entra en escena

Nada más hablar de la revitalización del Campus de Cádiz con la intensificación de la presencia universitaria en el frente que recorre parte de la Alameda, el Parque Genovés y La Caleta, las miradas se han centrado sobre la antigua sede de Náutica. Camino de la década que se va a cumplir (el próximo mes de mayo) del cierre de este edificio, las diferentes actuaciones que se han realizado, que están en marcha o que ya se han anunciado para todo ese frente universitario que se quiere reactivar encuentran en este punto el principal lunar.

Para corregir esta situación, tanto la institución universitaria como la administración andaluza reconocen ya estar dando los primeros pasos.

El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ya indicó hace unos días que el vicepresidente de la Junta (Manuel Jiménez Barrios) -"que está mostrando un compromiso importante con la Universidad", destacó- le había trasladado "su inquietud" por esta situación, lo que contrasta con las dificultades de disposición económica para afrontar otra costosa actuación que se uniría a la que ya se está haciendo en el Olivillo (para convertirlo en Centro de Transferencia Empresarial) o la que está prevista en Valcárcel para convertirlo en nueva sede de Educación.

Por este motivo, González Mazo deslizaba que ya desde la institución universitaria se estaban iniciando los estudios para contemplar la posibilidad de presentar proyectos que puedan beneficiarse de fondos FEDER (que provienen de la Comunidad Europea) u otro tipo de convocatorias "para que no todas las actuaciones salgan de los fondos de la Junta", ante esa imposibilidad de la administración autonómica de afrontar "todo al mismo tiempo".

En otro extremo, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, desveló ayer que la administración está trabajando "a nivel interno" en la valoración del uso que este edificio situado frente a la Caleta puede tener en un futuro. No quiso adelantar ningún tipo de explicación a esos posibles usos, porque está pendiente -explicó- de la valoración que haga la Junta. "Hace unos años se había planteado trasladar allí determinadas delegaciones para que estuvieran agrupadas. Ahora no hace falta nada de eso porque todas las delegaciones territoriales están ubicadas en unos ubicaciones que son envidiables y no lo necesitan. Así que estamos buscando otras opciones", explicó Belizón, que no desveló si esos usos se enfocarán al ámbito universitario o a algún otro sector.

Este interés por Naútica también lo ha demostrado el Ayuntamiento, cuyo alcalde reconocía esta semana que en su primera reunión tras tomar posesión, con el entonces delegado del gobierno de la Junta, Fernando López Gil, ya se abordó este edificio. "La Escuela de Náutica son 9.000 metros cuadrados. La Junta siempre ha argumentado la imposibilidad de afrontar económicamente la rehabilitación de ese edificio, pero confiamos en que el proyecto que estamos desarrollando la Universidad y el Ayuntamiento en este frente arrastre a otras administraciones y la Junta termine convenciéndose de que es un espacio donde merece la pena invertir y potenciar", señaló José María González Santos.