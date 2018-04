La fuga de gaditanos al extranjero continúa

Sin un puesto de trabajo, o incluso con un empleo que tiene como principal característica su continua inestabilidad, uno no puede echar raíces en su tierra, ni pensar en montar una familia, ni mirar más allá del día a día. Esta situación, por la que han pasado seguro muchos gaditanos en este suelo en el que el paro campa a sus anchas, ha terminado siendo el detonante de que el goteo continuo de vecinos de esta provincia que han optado por buscarse otra vida en el extranjero no sólo no se haya frenado con el paso de los años sino que, incluso, se esté viendo incrementado continuamente. Así al menos lo atestigua el último informe oficial emitido hace escasas fechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que cifra en 33.359 el número de gaditanos que vivían a principios de este año fuera de las fronteras españolas. Este dato supone que ahora hay en el extranjero 1.021 gaditanos más que el año anterior -lo que supone un incremento de un 3,15%- y nada menos que 11.722 más de los que había hace casi una década, a principios de 2009, que fue el primer año en el que el INE comenzó a trabajar con esta estadística.

Todo ello ayuda a comprender las razones por las que la provincia de Cádiz alcanzó su récord de población a principios del año 2012 con un total de 1.245.164 vecinos empadronados, para a partir de ahí iniciar una montaña rusa con más descensos que incrementos que han situado la cifra actual de personas residentes en suelo gaditanos en 1.239.453 personas, que es la última cifra oficial, del 1 de enero de 2017.

La capital, con 6.200 vecinos en el exterior, es superada por cuatro ciudades andaluzas

Por localidades de la provincia, Cádiz capital es, con diferencia, la que más emigrantes aporta al resto de países, por delante de Jerez y La Línea. No obstante, hay otras poblaciones, como por ejemplo Chiclana, en las que esta fuga de vecinos ha adquirido en los últimos años un ritmo vertiginoso.

Hay que tener en cuenta que al realizar este estudio el INE sitúa como objeto de estudio la población española residente en el extranjero, que comprende a todas las personas de nacionalidad española, sea o no ésta su única nacionalidad, y que se encuentran inscritas como residentes habituales en el registro de matrícula de la Oficina Consular correspondiente a su residencia. Esa inscripción es comunicada al INE a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación e incorporada posteriormente al fichero central del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). Las inscripciones realizadas en el año anterior al 1 de enero del ejercicio de referencia se corresponden a altas por cualquiera de las causas posibles como, por ejemplo, nacimiento, nacionalización, omisión y emigración de España al extranjero.

Y en esta relación de españoles en el extranjero se encuentran obviamente aquellos que emigraron décadas atrás buscando una vida mejor y que optaron por quedarse en ese destino y envejecer allí. Pero el hecho de que el grueso de los emigrantes se englobe entre los 35 y los 50 años de edad invita a pensar que, al menos en un amplio porcentaje, son personas que buscan un empleo estable después de muchos años dando tumbos laborales, o que persiguen ascender o mejorar su condición profesional.

En términos relativos, la emigración de los gaditanos al exterior presenta pocas diferencias con las macrocifras del conjunto del país. Así, la población española residente en el extranjero aumentó un 3,2% durante el año 2017, un porcentaje prácticamente idéntico al 3,15% computado en la provincia gaditana, que perdió a lo largo del ejercicio pasado 1.021 vecinos que ahora residen fuera de las fronteras españolas.

Estos datos estadísticos vinculados directamente al padrón que ofrece cada año el INE permite llegar a conclusiones llamativas tanto en lo referente al origen de esos emigrantes como en lo relacionado con sus nuevos destinos.

Así, y al tratar la localidad de origen del global de los gaditanos asentados en el extranjero, lo más reseñable es el dato de Cádiz capital, que es la ciudad que más población pierde y, además, con bastante diferencia sobre el resto. Tras decir adiós el año pasado a 133 gaditanos más que ahora viven fuera de España, la capital gaditana tiene ya a 6.200 de sus hijos allende las fronteras, cuando hace una década esa cifra no llegaba siquiera a las 4.000 personas.

Este dato, unido evidentemente al de los miles de nacidos en Cádiz que en las últimas décadas se han decantado por residir en otras ciudades de España, de Andalucía e incluso de la provincia gaditana, y unido también a que los fallecimientos superan claramente a los natalicios, ayuda a comprender el porqué de la pérdida continua de población de una ciudad como Cádiz que recientemente se convirtió en la primera capital de provincia de toda la historia de España que tiene menos habitantes que dos de los municipios que conforman su misma provincia, que es lo que le sucede actualmente con Jerez y Algeciras.

La emigración al extranjero creció en la última década en la ciudad de Cádiz un 57%, porcentaje éste algo superior al 54,1% de la media provincial pero que, al menos, no es el mayor si se compara con el de las principales ciudades de esta provincia. Eso sí, la capital gaditana, que en enero de 2017 tenía un padrón oficial de poco más de 118.000 habitantes, es ya la 36ª ciudad de toda España y la quinta de Andalucía que ve partir más vecinos hacia el extranjero. En el conjunto de la comunidad andaluza sólo superan los datos de Cádiz capital las ciudades de Málaga, Sevilla, Almería y Córdoba.

Este 57% de la capital gaditana es idéntico al porcentaje de aumento de la emigración hacia el exterior proveniente de Algeciras y es inferior al 58% que registra Rota, al 68% que corresponde a San Fernando y al 79% de vecinos que ha perdido El Puerto en esta década.

En la comparativa de las 10 ciudades de la provincia con más emigración foránea llama la atención que entre ellas no están ni Puerto Real, ni Arcos, que son, respectivamente, el noveno y el décimo municipio en número total de habitantes. Por el contrario sí asoman en este relación San Roque y Rota.

Tanto ahora como en 2009, cuando la crisis económica y el desempleo estaban en la cresta de la ola, la capital gaditana es la ciudad que más emigrantes contabiliza. Tras ella se situaban y se sitúan aún Jerez y La Línea, aunque con tendencias claramente diferenciadas. Así, si la marcha de vecinos linenses a otros países apenas ha subido un 28% en estos diez años, en el caso de la localidad jerezana ese porcentaje se ha disparado hasta el 81%, computando un total de 4.462 vecinos residiendo ahora en el exterior.

Aún así, este porcentaje no es el más alarmante, ya que Chiclana ha visto cómo su número de emigrantes ha pasado de los 595 que tenía en 2009 a los 1.155 de ahora, es decir, un incremento de hasta un 94%.

Estas son algunas de las lecturas que se extraen de los datos correspondientes a la ciudad de origen de esa población emigrante de Cádiz. Pero si ello se hace revisando los puntos de destino, uno de los hechos más relevantes es que Francia sigue siendo el país preferido por los gaditanos para echar raíces fuera de España. En concreto, en suelo galo había a principios de ese año 5.302 gaditanos residiendo allí.

El grueso de los 33.359 gaditanos empadronados en otros países se reparte entre Europa (con 19.517 personas, es decir, el 58,5%) y América, donde residen actualmente 11.779 gaditanos, lo que significa el 35,3% del global. En el Viejo Continente los países que reciben a más gaditanos son, por este orden, Francia (5.302), Alemania (5.139), Reino Unido (3.439), Suiza (1.263), Bélgica (1.216) y Holanda (1.182). A destacar que en esta relación no ocupan un lugar preponderante países más cercanos a España como podrían ser la vecina Portugal o Italia.

En lo concerniente a América, donde más gaditanos ahí sigue siendo Argentina, con 3.051, aunque en los últimos años ha crecido la emigración que tenía por destino Estados Unidos (2.860) y Brasil (1.711).

Del resto de continentes, Oceanía acoge ya a 757 gaditanos (casi todos ellos en Australia) , África a 711 (donde ganan los 583 asentados en Marruecos) y Asia a 595 (con predominio de los 111 de Emiratos Árabes Unidos y los 72 de China).