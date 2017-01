"Los que somos floreros somos las entidades de Fiestas y no las ninfas"

Que el equipo de gobierno haya llevado al Pleno la renuncia del Ayuntamiento a organizar el concurso de las ninfas no ha sentado nada bien a la Federación Provincial de Peñas Gaditanas, cuyo presidente, Jesús García, aseguraba ayer que ha sido "una total falta de respeto hacerlo de esta manera sin pasar por la junta de Fiestas". García, que dijo que el malestar de su colectivo se hacía extensible a otros que también integran el Patronato, aseguró que "los que somos floreros actualmente en el Carnaval somos las entidades de la junta de Fiestas, no las ninfas". A juicio de García esta decisión "es un torpedo en la línea de flotación del Patronato, pues para esos asuntos está la junta de Fiestas y no para encontrárselo ya todo hecho porque lo haya llevado el equipo de Gobierno al Pleno por urgencias, con nocturnidad y alevosía". El presidente de las peñas estimó que de los grupos políticos, el único que votó en contra de la propuesta municipal, el PP, "fue el más coherente al solicitar, con sentido común, que este tema se tratase en la junta de Fiestas, que para eso está".

Muy crítico con la situación, Jesús García afirmó que llevar el asunto al Pleno "no es más que un acto de cobardía del equipo de Gobierno, puesto que sabe que en la junta de Fiestas, al estar en inferioridad, los votos en contra de los colectivos le hubieran tumbado la propuesta". Al hilo de esta cuestión, García lamentó "la cobardía" del equipo de Gobierno "de no haberse cargado nada más llegar el Patronato, que es lo que les gustaría para decidirlo todo sin contar con los colectivos". García añadió que "la junta de Fiestas no le sirve para nada, le estorba a pesar de que cuando llegaron al Ayuntamiento pregonaron que buscaban un Carnaval participativo".

En cuanto a la eliminación de las ninfas, entendía el presidente de la Federación de Peñas que "han acortado la libertad de las mujeres y cercenado su derecho a presentarse a ninfas", aunque precisó que esta manera de representar a la mujer gaditana en el Carnaval exigía desde hacía tiempo "una revisión". Además mostró su deseo de que la Asociación de Ninfas 'La Piconera' sea la que de un paso adelante y organice por su cuenta el concurso de ninfas del Carnaval 2017.

A todo esto, en la mañana de hoy se celebrará una reunión de la Junta de Fiestas del Patronato, donde el equipo de gobierno está representado por dos concejales y en la que a buen seguro saldrá a relucir este malestar de las peñas en torno a la decisión de que el Consistorio no siga organizando el concurso de las ninfas.