La fiscalización tendrá que esperar

2si hay algo que caracteriza a este equipo de gobierno es la puesta en marcha de toda clase de comisiones de muy variada temática. Hay una frase legendaria de Napoleón que describe muy gráficamente el asunto: "Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité", que también podría llamarse comisión. Bien es cierto que esta ha sido empujada por los partidos de la oposición por las supuestas irregularidades en el servicio de la limpieza pero la primera cita no pudo ser más decepcionante para ellos. El portavoz socialista, Fran González, describió su extrañeza cuando vio que los partidos de la oposición llevaban más papeles que el propio equipo de gobierno.

De momento lo que se ha producido es un aplazamiento en el tiempo para entrar en el meollo de la cuestión si alguna vez se llega a hacer de verdad. Es una comisión que se realiza con la sombra el nuevo pliego de condiciones que se debe sacar en este servicio antes del 31 de julio si no se produce una segunda prórroga. El anterior concejal explicó poco después de entrar en el Ayuntamiento que la intención era prorrogar durante dos años el contrato para ir preparando mientras la remunicipalización. Una vez que esta se desechó ya hace bastante tiempo, no hay motivo para que el pliego salga lo antes posible para que haya un servicio de limpieza que se adapte por fin a las actuales necesidades de la capital gaditana.

Desde que se produjo la visita de Susana Díaz al Ayuntamiento de Cádiz para reunirse con el alcalde José María González, las dos administraciones vivían una especie de luna de miel después de un período bastante largo en el que cada uno iba por caminos distintos. Desde ese día tanto el Consistorio como la Junta se han encargado de repetir hasta la saciedad que la cosa no quedó en aquella reunión y que se han puesto manos a la obra. Pero como cualquier relación de pareja, surgen piedras en el camino y la primera se ha producido con el asunto de la deuda que mantiene la Junta con el Ayuntamiento y viceversa. El delegado del Gobierno de la administración autonómica, Fernando López Gil, les acusó de falta de lealtad cuando el concejal de Economía, David Navarro, dijo que se les debía siete millones de euros al Ayuntamiento y que en la otra dirección no había ningún débito. Este siempre ha sido un tema sensible para la Junta y motivo de continua disputa con el anterior inquilino en la Concejalía de Hacienda, José Blas Fernández, que incluso estuvo valorando diversas fórmulas para tratar de cobrar el dinero ante la imposibilidad de embargar a otra administración.

Hay un vídeo que lleva dando vueltas desde hace mucho tiempo con una entonces solo activista Ana Camelo protestando delante de una merienda para mayores que organizaba el anterior equipo de gobierno del Partido Popular. Camelo decía que con actos como ese estaban comprando los votos de los mayores. Eso sucedió en el año 2014. La de vueltas que da la vida. Tan solo unos meses después la misma Camelo que vociferaba, se convirtió en la edil de la Mujer y también del Mayor. Sin gerente casi dos años después, organiza también actos con los mayores como una jornada de convivencia esta misma semana en la carpa de carnaval con baile incluido o como otro el pasado mes de junio en el Baluarte de Candelaria. En este último caso había que comprar las consumiciones, aunque también se hacía referencia a unos vales que se podían recoger para usarlos en este acto. Eso sí, la participación en los mismos era libre hasta completar el aforo y no era mediante invitación.

Caliente, caliente, pero nunca se quema. El Ayuntamiento de Cádiz no para de decir que recibe ofertas por el Estadio para ubicar un hotel, pero ninguna es firme. Así llevamos meses. Interés puede haber pero hasta que realmente alguien no ponga el dinero contante y sonante, de momento es hablar de castillos en el aire.Y el tiempo pasa.