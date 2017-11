¿Dónde hay que firmar?

Uno de los requisitos para que el Carnaval de Cádiz sea designado en un futuro no muy lejano Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco es un fuerte repaldo tanto de la ciudadanía como de los protagonistas de la fiesta, los diferentes colectivos de la ciudad, las administraciones o famosas personalidades. De entre las más de 11.000 firmas con las que el Aula de Cultura del Carnaval, impulsora de la iniciativa, complementa el dossier que debe enviar en primer lugar a la Junta de Andalucía -que deberá elevarlo al Ministerio de Cultura y éste a la Unesco- hay apoyos de todos los tipos. Aquí ofrecemos algunos de ellos, de aquí y de más allá de Cortadura.

Hay algunas rúbricas a un texto común elaborado por el Aula y otras bajo palabras de puño y letra como las de Alejandro Sanz, pregonero del Carnaval 2005, quien ha enviado una carta "a los amigos de la Unesco" argumentando que argumenta que "nuestro Carnaval de Cádiz es, desde hace muchos años, patrimonio del ingenio humano. Es un tesoro cultural, es una oda al pensamiento, es el deporte olímpico de un pueblo humanista forjado en todas las grandes civilizaciones mediterráneas". El cantante madrileño con fuertes vínculos con nuestra provincia destaca que "es el Carnaval más culto del mundo, que no se abandona a los preceptos de lo grotesco ni del exceso. No es un canto a la carne, es un canto al espíritu y a la emoción, a la risa y al abrazo. Es un bostezo ante la risotada y un llanto rabioson contra lo que nos duele y no entendemos".

Los apoyos desde Cádiz y desde fuera son claves para complementar la petición a la Unesco

Otro artista, también pregonero de la fiesta gaditana en 2013, el uruguayo Jorge Drexler, firmaba en Madrid a finales de septiembre la declaración de adhesión, en la que puede leerse que "me adhiero a la referida iniciativa y presto libremente mi consentimiento a la solicitud que se presentará a la Unesco". De la misma tierra que la de Drexler, la fiesta grande de Cádiz recibe el apoyo de un Carnaval hermano a través de la Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay), la cual expresa que "como institución directamente vinculada al Carnaval considera de suma importancia para su salvaguarda y correcta difusión su inscripción en la Lista Representativa de la Unesco".

Dos personas ligadas desde hace muchos años al mundo del teatro también han querido apoyar la causa. El actor Ramón Rivero señala que "como artista gaditano me adhiero a la petición del Aula de Cultura de que el Carnaval de Cádiz se declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". Por su parte, Santiago Escalante, dramaturgo y director teatral, asegura que en sus múltiples giras "he comprobado y disfrutado sabiendo que en tierras españolas, europeas y americanas de norte y sur; el Carnaval gaditano es tan conocido -o más- que muchas de nuestras más arraigadas y profundas artes conocidas en el mundo como el flamenco o los toros, con la salvedad a su favor de la lucha que supone como instrumento popular para las libertades y sus luchas que en esta fiesta se hacen patentes en cada letra... Allí donde exista una injusticia tendrá una copla de carnaval su normalización".

Tan importantes como estas rúbricas son las de los propios actores de la fiesta. Como ejemplos, la Asociación de Comparsistas 1960 y la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro. En el primero de los casos, su vicepresidente, Miguel Ángel García Argüez, firmaba en octubre un manifiesto de este colectivo indicando que el Carnaval de Cádiz "siguiendo los parámetros de la Unesco, se caracteriza, entre otras cosas, por representar una obra maestra del genio creativo humano y por ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o en un área cultural específica, que se expande más allá de sus fronteras geográficas a través de las coplas, disfraces y otros elementos que hacen que nuestro carnaval sea único y pionero en este sentido". Por los Antifaces, Antonio Rivas, su presidente, indica que la designación "permitirá divulgar el hecho del Carnaval de Cádiz como símbolo de historia viva, resultado de una amalgama de tradiciones culturales, que acoge la combinación de sentimientos de integración, respeto mutuo, igualdad, libertad de expresión y cooperación en convivencia fomentando la sociabilidad de la comunidad".

Valgan todas ellas para ayudar al reconocimiento internacional que debe dar la Unesco y al excelente trabajo realizado desde el Aula de Cultura.