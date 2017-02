"Al final tanto los abogados como los procuradores querrán estar aquí"

Ayer se salió de una visita a los antiguos Depósitos de Tabacos en Loreto con la sensación, por una parte, de que estas dependencias se convertirán en la futura Ciudad de la Justicia pero, también, con la incertidumbre de cuándo se producirá ante la indefinición mostrada por la Junta en cuanto a plazos.

Emilio de Llera, consejero de Justicia que este miércoles visitó este equipamiento junto al alcalde José María González, llenó de elogios este complejo pero no dijo con la rotundidad que se esperaba que se va a convertir en la sede judicial de la capital. Matizó, eso sí, que "era posible", pero que antes era necesario realizar diversos estudios económicos y técnicos para ver la viabilidad de la operación. No puso, además, fecha para la realización de los trabajos pidiendo a los periodistas que no se presionasen con las prisas, aunque lo cierto es que la Ciudad de la Justicia es un proyecto que la Junta lleva anunciando desde hace catorce años.

Tanto el consejero como el alcalde valoran la recuperación de edificios sin usoEl crecimiento de la sede está garantizada: hay posibilidad de un edificio de nueva planta

Más allá de matices en el lenguaje, Emilio de Llera, cuya rápida visita a Cádiz es el primer efecto de la reunión que mantuvo la presidenta de la Junta con el alcalde celebrada hace apenas una semana, sí reconoció que "el sitio me ha encantado. Tiene muchas ventajas, de accesibilidad o de reutilización de un espacio emblemático" en la ciudad.

La intención de la Junta es utilizar los dos edificios administrativos del antiguo complejo tabaquero, donde estaban también las viviendas de los directivos; la antigua planta de tabaco que data de la década de los sesenta del pasado siglo y en uno de cuyos laterales comparte espacio con el centro de salud de Loreto-Puntales, y las dependencias dedicadas antiguamente a servicios, cafetería y servicio de seguridad.

Con todo ello, la Junta pretende obtener el espacio que necesita para unificar todos los servicios judiciales de la ciudad en un mismo complejo, salvo la Audiencia Provincial, que finalmente va a seguir en su sede de la Cuesta de las Calesas.

Inicialmente en los dos edificios de las oficinas se ubicarían las áreas de trabajo para jueces, abogados y procuradores, con una superficie de unos 2.200 metros cuadrados; en los depósitos, que tienen una extensión de unos 6.500 metros cuadrados en tres plantas, se situarían fundamentalmente las salas de vistas y otras dependencias, como podría ser Medicina Legal. Finalmente, en el edificio de una sola planta que se ubica en el acceso al complejo tabaquero, con 1.000 metros cuadrados, podrían ir presumiblemente las oficinas de la Policía Autonómica (hoy ubicadas en Tiempo Libre). Este último edificio es el que abre la posibilidad de crecer en el futuro a la Ciudad de la Justicia, pues el solar tiene una mayor edificabilidad de la que actualmente tiene agotada lo que permitiría construir un nuevo edificio de varias plantas. Incluso en esta primera fase no se destacar que se amplíe esta superficie si, tras los estudios técnicos, se valorase la necesidad de contar con más espacio.

Rodeado de todos estos edificios se encuentra la zona ajardinada de la antigua tabaquera. Está por definir la gestión de este espacio y si permanecerá cerrado o no. Inicialmente se plantea como espacio abierto, sobre todo cuando desde el mismo se accederá a las cuatro grandes naves de los Depósitos, en manos del Ayuntamiento como futuro complejo social.

El consejero no habló ni de plazos de ejecución ni de costes de las obras. Fuentes de la Junta indicaron a este diario que la operación podría rondar entre los 10 y los 15 millones de euros, aunque si en el cuerpo de guardia se levanta un edificio de nueva planta, el presupuesto se incrementará. En todo caso, será sustancialmente menor de los 60 millones de euros previstos en el proyecto original en San Severiano. A todo ello habrá que unir el ahorro que la Junta conseguirá al dejar las dependencias que hoy ocupa en alquiler en el estadio, el mercado de San José y la avenida de Ana de Viya que le suponen al año más de 750.000 euros de renta.

En todo caso, De Llera dejó claro que construir una Ciudad de la Justicia de nueva planta está totalmente descartado, y más, como resaltó él y el propio alcalde, cuando en la ciudad hay edificios vacíos de evidente valor que se pueden aprovechar y, con ello, evitar su deterioro.

Esta circunstancia ha sido criticada, como adelantó este diario, por los abogados y los procuradores, que han apostado por un nuevo complejo en el solar del antiguo Gobierno Civil. El consejero afirmó que las instalaciones en Loreto "darán mucha comodidad especialmente a abogados y procuradores. Cuando conozcan el proyecto, todos querrán estar aquí aunque en la Justicia, cualquier cambio se ve con recelos". La idea de la Consejería es enseñar todas estas instalaciones a los colectivos judiciales de la provincia. En todo caso, considera que una vez se conozca el proyecto "no habrá una oposición" radical a esta operación.

La visita de ayer fue un nuevo ejemplo de la buena sintonía por la que marchan las relaciones entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta. José María González echó más de un capote al consejero especialmente cuando, por parte de la prensa, se le reclamaba plazos de ejecución para el proyecto.

"Hay que ir dando pasos firmes y seguros, y con las prisas no vayamos a matarlo", destacando que aunque la Ciudad de la Justifica "debería de estar lista ayer", con el gobierno local que él preside "se han cambiado las reglas de juego" a la hora de buscar el diálogo con las otras administraciones de cara al desarrollo de la ciudad". A la vez, coincidió con el consejero en la importancia que tiene recuperar edificios emblemáticos que se encontraban sin usos desde hace años.