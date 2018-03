El fin de una era

La despedida de Teófila Martínez se está llevando a cabo por etapas. La primera vez fue cuando perdió la Alcaldía en 2015; la segunda ha sido cuando ayer anunció que no iba a ser la candidata por el Partido Popular en las elecciones municipales de 2019; la tercera será cuando acabe el mandato y deje de ser concejala.

"Mi trayectoria vital, aún deseando que sea larga, no garantiza esa necesaria continuidad para liderar un proyecto para esta ciudad. Hay que ser realista". Una emocionada Teófila Martínez, alcaldesa de la ciudad durante 20 años y actualmente concejala en la oposición, le puso ayer voz a lo que venía barruntándose desde hace días, y es que no liderará el proyecto de los populares después de haber gobernado la ciudad con mayoría absoluta de 1995 a 2015. Ese año pasó a la oposición pese a ser la que obtuvo más votos para ser sustituida por José María González, de Podemos.

Teófila Martínez Concejala del PPCada tiempo tiene su afán y creo que ha llegado el momento de situarme fuera de la primera línea"Hay que ser realista si de verdad lo que se quiere es lo que se dice y no el interés por mantener un puesto"Cádiz necesita un equipo del PP que garantice en el tiempo la continuidad necesaria para recuperar el tiempo perdido"No puedo ser inmodesta con nuestra gestión por nuestros magníficos resultados"

Desde el Partido Popular siempre se había defendido que ella iba a ser la dueña de su destino y ayer toma una decisión que ha sido "meditada" y "la más conveniente por muchas razones".

A pesar de todo ello, en la reunión que mantuvo una hora antes con los concejales del actual grupo municipal y algunos de sus principales colaboradores, con la presencia de Antonio Sanz presidente provincial, trataron de convencerle de lo contrario.

Sin embargo, Martínez no es de las que se dejen convencer con facilidad y decidió tirar para adelante con una decisión que calificó como "valiente, porque a todos nos cuesta tomar ciertas decisiones" e insistió en que es lo mejor". Teófila no entró ayer demasiado a fondo para explicar con concreción los motivos por los que no va a seguir, aunque sí dejó claro que no ha sufrido presiones para tomar esta postura: "cada camino tiene su afán y creo que llegado el momento de situarme en el ámbito municipal en otra posición que no es el de la primera línea, aunque con el firme propósito de seguir trabajando sin descanso por y para la ciudad de Cádiz, que ha sido siempre mi compromiso personal y político".

Martínez, en su comparecencia ante los medios en el Hotel Atlántico, lanzó un dardo a sus sucesores porque "tras el destrozo causado por el actual gobierno de la izquierda radical durante estos tres años, apoyado por el PSOE, Cádiz necesita un equipo del PP que garantice en el tiempo la continuidad necesaria para que, con el apoyo ciudadano, recuperemos rápidamente el tiempo perdido en estos años".

Martínez, que compareció acompañada de todo su equipo y sentada junto a Antonio Sanz, Ignacio Romaní y Mercedes Colombo, tiene muy claro que ahora llega el momento de un equipo liderado por otro miembro de su partido "el cual dará garantía a la ciudad por sus propuestas, por su trabajo, fiabilidad y compromiso con todos los gaditanos".

La que fuera alcaldesa de la ciudad durante 20 años dijo que había que ser "realista si de verdad lo que se quiere, como hago yo, es lo que se dice y no el interés por mantenerse en un puesto. Yo lo que digo es lo que mantengo y lo que creo, y nunca he estado en política por un puesto".

El presente es que da un paso al lado. El pasado es el legado que dejó en la ciudad con su gestión: "no puedo ser inmodesta porque los magníficos resultados que hemos tenido han sido inmejorables". Por ello volvió a criticar a Podemos por quejarse de que no pueden hacer nada por la herencia económica recibida. Martínez recordó cómo estaban las arcas municipales cuando llegaron en 1995 e hizo una retahíla de los proyectos que pusieron en marcha en dos décadas, por lo que aseveró que "si se quiere, se puede".

Y el futuro es que después de tanto tiempo a la sombra de uno de los principales reclamos electorales municipalistas del Partido Popular en todo el país, ahora hay que elegir a otro candidato: "Es necesario que haya un equipo que tenga proyección para recuperar lo que la ciudad ha perdido en estos tres años".

En la comparecencia pública también intervino Antonio Sanz, quien calificó el día como "de profundo sentimiento y emociones" y dejó muy claro que Teófila era la dueña de su decisión y que iban a apoyar cualquier camino que tomase: "Mientras yo sea presidente provincial, Teófila puede y podía haber sido lo que quisiera". Sanz incluso llegó a calificar Teófila como "la mejor alcaldesa en la historia de Cádiz y una de las mejores de España" y la responsable de "una revolución sin precedentes en esta ciudad".

El presidente provincial confesó que tenían encuestas en la actualidad en las que les dicen que el PP va a ser la fuerza más votada en la capital gaditana y con claras opciones de gobierno en un sondeo hecho sobre el partido.

Reconoció que ahora el nombramiento del nuevo candidato, que se producirá dentro de unos días, es un reto pero vaticinó que el proceso se va a hacer "con responsabilidad, unidad y seguridad". Los nombres que han salido a la palestra pero nunca de manera oficial son los de José Manuel Cossi, una propuesta renovadora, Juan José Ortiz, más continuista, y en un tercer plano Bruno García.

Por último, Teófila pone fin a su etapa municipalista cuando pasen las elecciones de 2019 pero no dijo nada acerca de su condición como diputada "porque en política, salud y amor nunca se pueden hacer planes a largo plazo".