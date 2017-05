La fecha fija pierde fuerza: las chirigotas dicen 'no' al cambio

La fecha fija para el Carnaval de Cádiz pierde gas. El debate abierto desde el equipo de gobierno en el seno de la junta ejecutiva del COAC en el Patronato sumó ayer un nuevo posicionamiento en contra, precisamente de uno de los colectivos que la integran -aunque no de manera oficial al estar vigente aún los anteriores estatutos-: la Asociación de Chirigotas 'Carmeluchi'. Una consulta realizada entre los representantes de la modalidad del 3x4, entre ellos muchos de los autores punteros, acabó con un 60 por ciento rechazando el cambio de fecha y un 40 por ciento a favor. Entre los que se han decantado por el 'no', los hay que están en contra de varias la tradición y quienes estando a favor, consideran que no es el momento de plantear este asunto.

En esta tesitura, de los colectivos presentes en la junta ejecutiva del COAC que ya han consultado la posibilidad del cambio con sus asociados solamente la Asociación de Comparsistas 1960 se ha mostrado a favor de la fecha fija, en torno al 28 de febrero para aprovechar el puente del Día de Andalucía con objetivos económicos para la capital gaditana. Por contra, además de los chirigoteros, la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), tras una reñida votación de los representantes de los coros, decidió no apoyar la idea. Lo mismo ocurrió con la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, que se reunió el pasado sábado para votar la propuesta y cuyos miembros, de forma unánime, se decantaron por dejar que el Carnaval siga adaptándose al calendario litúrgico, haciendo coincidir el Miércoles de Carnaval con el de Ceniza, en el inicio de la Cuaresma.

Dos son los colectivos de la junta del Concurso de Agrupaciones que quedan por ofrecer sus pareceres. Uno es la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, cuyos miembros están citados en la tarde de mañana para decidir qué postura tomar, y otro es la Asociación de Cuartetos Los Dos Palos, que aún no se ha manifestado.

Por otro lado, ayer se reunían en La Estrella representantes de la Federación Provincial de Peñas Gaditanas y de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras del barrio de La Viña. De manera unánime rechazaron el cambio de fecha para la fiesta articulada alrededor del 28-F. "Queremos que se mantengan la tradición y la historia, con el Carnaval dependiendo del calendario de la Cuaresma. Damos un 'no' rotundo a esta medida arbitraria", señalaba ayer el presidente de las peñas gaditanas, Jesús García.

La posibilidad del cambio de fecha ha propiciado además la creación de una plataforma contraria, que se presentaba la pasada semana en la peña Paco Alba. Este colectivo se mostró contundente en sus opiniones, destacando que la idea "es una tropelía" y un "atentado" a la tradición. Además de la recogida de firmas físicas para tumbar lo que de momento ha sido la apertura de un debate desde el equipo de Gobierno, los opositores al cambio también las están acopiando apoyos a través de la web www.change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, habiendo firmado a día de ayer 231 personas.

Fuera del Carnaval, la patronal hostelera Horeca sí se ha manifestado a favor de una fecha fija para facilitar las previsiones del sector y de los turistas que tengan intención de venir a Cádiz en Carnaval. Por contra, los comerciantes de Cádiz Centro Comercial Abierto prefieren que sigan separadas, salvo que como este año coincidan, la fecha de la fiesta grande y la del Día de Andalucía.