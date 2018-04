El Ayuntamiento no quiere que Cádiz pierda otro tren. Por eso, y pese a lo que diga el PGOU, José María González explicó ayer a este diario que ya están estudiando fórmulas para sortear las dificultades con las que se está topando el proyecto del hotel en Puerto América tras conocerse que el edificio cuenta con una protección ambiental de grado 3. "Nosotros estamos a favor del hotel en la Ciudad del Mar -dijo el alcalde-, estamos a favor de todo lo que venga a dinamizar el turismo, la economía y todo lo que venga a traer empleo de calidad a Cádiz".

González afirmó que les ha sorprendido "que tanto la Autoridad Portuaria como los inversores que están interesados en este nuevo hotel" no hayan realizado "ningún tipo de investigación por si pesaba sobre el edificio algún tipo de protección, que no se haya hecho un estudio de forma sosegada y profunda antes de licitar el hotel".

No obstante, dicho esto, aseguró que "igual que fuimos los primeros en saludar esta iniciativa y en alegrarnos, cuando nos enteramos por la prensa de que se iba a hacer, seguimos apostando por él, y haremos todo lo que está en nuestra mano por ayudar a la APBC a que solucione el problema, eso que no le quepa duda a nadie, ni a los representantes públicos de esta sociedad, ni a los portavoces del PP y del PSOE, ni al representante de los hosteleros ni al de los empresarios de la provincia, que por otra parte tampoco me sorprende las declaraciones que ha hecho porque ya se ha manifestado, en no pocas ocasiones, como antiPodemos".

Sobre Javier Rojas abundó diciendo que "si se hubiera tomado la molestia de llamarnos alguna vez le habríamos informado como desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz no existe ningún tipo de problemas para la puesta en marcha de este proyecto, ni de otros proyectos hoteleros que tenemos en la ciudad, como es el caso del Campo de las Balas, el Club Alcázar o el hotel de la tribuna del Carranza".

González aseguró que ha estado hablando con la APBC y que "vamos a intentar solucionar este tema con buena voluntad entre todas las administraciones". "Nosotros tuvimos conocimiento de este proyecto oficialmente cuando entró en el registro municipal, un día después de que el diario lo publicara, el 21 de marzo. El día 22 es cuando la APBC mete en registro el proyecto. Nosotros no nos tenemos que defender de nada porque fuimos nosotros los que, a raíz de la publicación en prensa de este proyecto de construcción del hotel, concretamente el director del Área de Urbanismo, se pone en contacto con los técnicos de la APBC para decirles, oye, tenemos que ver este problema".

El alcalde afirmó que se ponen "a disposición" de la Autoridad Portuaria para resolver, en el mínimo tiempo posible, el escollo de la protección del edificio. "Evidentemente tiene solución pero tendrán que contar con el Ayuntamiento de Cádiz si lo quieren solucionar, lo que no se pueden hacer son las cosas sin contar con el Ayuntamiento", indicó.

El Consistorio va a estudiar la posible modificación que se puede realizar en el PGOU para que, una vez aprobada por la Junta de Andalucía, el proyecto hotelero pueda seguir su curso.

Continuó diciendo que el equipo de gobierno "está de acuerdo en que hay que animar a la inversión, absolutamente, pero por la vía administrativa, por eso se ha dinamizado el comercio en la ciudad como hacía años que no se hacía, por eso se ha reducido el periodo medio de pago a proveedores. Yo creo que a nadie le puede quedar ninguna duda de lo que este Ayuntamiento apuesta por los inversores después de tres años. ¿Que hay que solucionar el problema?, por supuesto, pero cuando la Junta instó al Ayuntamiento de Cádiz a que incluyera en el catálogo de edificios protegidos el edificio del Puerta del Mar fue en el año 2011, lo que quiere decir que no es una cosa de ahora". "Evidentemente hay que buscar ahora las vías de solución, que las hay, y eso es lo que nosotros le decimos a la APBC: vamos a sentarnos y vamos a resolver el problema, porque desde luego el Ayuntamiento está interesado en que en la Ciudad del Mar vaya un hotel", manifestó.

Según confirmó el alcalde, la comisión que estudia la integración puerto-ciudad está funcionando desde hace tiempo, y de hecho cada dos o tres semanas técnicos municipales y de la APBC mantienen un encuentro, "lo que pasa es que en ninguno de esos encuentros salió a relucir la protección de Puerto América, es algo que me sorprende pero que es así, porque una cuestión de este tipo tendría que haberse conocido". Para el alcalde, "lo extraño es que la APBC no nos haya comunicado este proyecto, no nos haya consultado, oye, tenemos esta idea, ¿hay que hacer algo?, ¿está libre de cargas este edificio, no está libre de cargas?, eso es lo lógico, sobre todo cuando existe un cauce de diálogo y una colaboración entre ambas administraciones, el por qué no se ha utilizado esa comunicación fluida habrá que preguntárselo a la Autoridad Portuaria, a la que nosotros estamos en disposición de ayudar, por supuesto, tanto a ella como al resto de administraciones que lo soliciten y que requieran que el Ayuntamiento actúe de alguna manera. Yo creo que eso lo hemos dejado claro también desde que llegamos", finalizó.