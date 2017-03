Las farmacias concienciarán sobre el correcto uso de los antibióticos

El medio millar de oficinas de farmacia de la provincia de Cádiz se han sumado a la iniciativa puesta en marcha por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para concienciar sobre el uso correcto de antibióticos y así evitar la aparición de resistencias bacterianas, que en la actualidad ya es la causa de unas 2.500 muertes al año en España, según datos del Ministerio de Sanidad.

Con el hashtag #antibioticoslosnecesarios, esta campaña informativa advertirá a los pacientes y usuarios de las farmacias gaditanas que si toman antibióticos cuando no lo necesitan (por ejemplo, para un cuadro gripal o ante un simple resfriado) dejarán de servirles cuando lo necesiten. "En el caso de antibióticos no hay recomendación que valga, porque lo único que vale es la prescripción de un médico. Por ello, apelamos a la responsabilidad de nuestros pacientes para que no se automediquen ni reutilicen antibióticos", explicó en rueda de prensa Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. En este sentido, se recordaron los datos ofrecidos recientemente por el Barómetro Sanitario de 2016, publicado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones, y en el que se constataba que un 10,5% de los pacientes encuestados declaraba haber tomado antibióticos sin receta.

La resistencia bacteriana causa unas 2.500 muertes al año en España

Los farmacéuticos de la provincia también insistirán en la importancia de tomar los antibióticos en las dosis, horas y días especificados por el médico en su prescripción, y hasta completar el tratamiento aunque los síntomas hayan desaparecido. Una vez concluido el tratamiento, el antibiótico debe ser entregado en el punto SIGRE de la farmacia, ya que en el domicilio no se asegura su correcta conservación y así también se evita su incorrecta reutilización. "En general, cada vez que se utilice un antibiótico debemos contar con la prescripción de un médico, y si surge alguna duda al respecto, contar con el asesoramiento de este profesional sanitario o de un farmacéutico", recordó J. Marín, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.

Con esta campaña, desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y el conjunto de la farmacia andaluza se pretende contribuir a los objetivos de salud pública que la Junta de Andalucía ha trazado con Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA), y con el que ya se ha logrado rebajar el uso de antibióticos en centros de salud y hospitales de acuerdo con las recomendaciones y advertencias de organismos internacionales como la OMS o la ONU, que consideran las resistencias bacterianas un grave problema para nuestra salud.

En concreto, los datos más recientes de este programa señalan desde su puesta en marcha -en enero de 2014- una reducción sostenida del uso de estos medicamentos, alcanzando un descenso del 10,2% en el último año en el ámbito de Atención Primaria.

"La reducción de la presión antibiótica no es un recorte, sino el resultado de la optimización del tratamiento antibiótico por parte de los profesionales sanitarios", expuso Francisca Guerrero, médico internista responsable del Programa de Optimización de uso de Antimicrobianos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, quien también intervino en la rueda de prensa. Guerrero detalló que gracias a PIRASOA se ha conseguido, por ejemplo, reducir del consumo de amoxicilina/clavulánico, el antibiótico de mayor impacto en Atención Primaria, un 25,6%.