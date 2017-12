Un cartel en el mural que se encuentra en la planta baja de la sede de la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), en la calle Rosa, anunciaba ayer el menú del día del comedor social de esta entidad para personas mayores. Ayer tocaba potaje como primer plato, aunque los usuarios que necesitan una dieta adaptada lo podían cambiar por puchero. El segundo plato, ya común, era una ensalada de pollo, que se completaba con el postre, pan y agua.

Éste es uno de los últimos menús que va a servir este colectivo, ya que el próximo sábado cesará esta actividad al no haber obtenido la subvención que otorga la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía desde este año a cuenta de los fondos del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales. De momento, la decisión es provisional, por lo que esta asociación pretende revertirla en el periodo de alegaciones.

Estar todo el día en casa manda narices; el comedor es un desahogo"

El cierre de este recurso afecta por partida doble a sus usuarios, ya que, además de recibir el almuerzo de lunes a sábado, pierden un lugar de encuentro. Un elemento sociabilizador en el barrio de La Viña para personas con problemas de diferente tipo que permitía que junto a la comida se entablaran relaciones personales. "Somos una familia", remarca Joaquina García, una de las comensales, para indicar lo que supone este comedor social.

La rutina que se repite diariamente comienza a las 13 horas, momento en el que las personas que se llevan la comida para sus casas acuden al centro para recogerla. A las 13.30 horas se inicia el primer turno del comedor, que se sitúa en la primera planta de la sede de la UDP. Una hora más tarde se produce el relevo. Además, un grupo de voluntarios se encarga de repartir los menús a domicilio a unas 15 personas que tienen problemas de movilidad.

En cada usuario hay una historia diferente que permite explicar qué significa para los viñeros este servicio. Uno de ellos es José Antonio Silva, que además de ser usuario también colabora llevando la comida a varias casas. Con 62 años, su único ingreso es el subsidio para personas mayores de 55 años de 426 euros. Antes acudía al comedor Virgen Poderosa. "Me metí porque estaba en la calle. Era alcohólico y comía en María Arteaga. Cuando me recuperé, la asistenta me mandó aquí para que cambiara de hábitos", explica.

Para José Antonio, el comedor de la calle Rosa "me supone todo", ya que en su momento "necesitaba un cambio de vida". Con el cierre de este servicio, que afirma que "ha afectado a todo el mundo", reconoce que volverá a María Arteaga porque "yo tengo que comer". Con todo, expresa con mucha claridad cuál es su principal miedo al regresar a su anterior comedor: "Una recaída es la ruina".

José María Ríos, de 65 años, es uno de los usuarios que menos tiempo lleva acudiendo al centro, ya que fue admitido en este servicio hace unos tres meses. Vecino de la calle Venezuela, cobra una pensión de 677 euros. "Tengo que ir con la economía del céntimo para poder pagar la casa, la luz y el agua", comenta José María, que anteriormente también acudía a almorzar a María Arteaga.

Respecto a los almuerzos, señala que "el cambio es considerable. No es que se coma mal en María Arteaga, pero la calidad es superior". Además, también resalta las relaciones con las personas con las que convive en el comedor, sobre todo por vivir solo. "Se busca compañía y echar el rato", comenta José María.

Con cierta prisa, Lola González, otra usuaria del comedor viñero, recoge la comida para llevársela a casa. "Yo no como aquí, ya que en casa puedo comer a la hora que quiera", justifica Lola, que valora especialmente que "me ponen una comida especial" que se adapta a su dieta.

Ángeles Alonso, de 82 años, cuenta que fue ganadora de Reina por un día, un concurso de TVE de los años 60 que presentaban José Luis Barcelona y Mario Cabré. A pesar de que trabajó durante 39 años como taquillera del Gran Teatro Falla, vive con una pensión que no llega a los 600 euros. "Perdí el 40%", apunta Ángeles para explicar su situación debido a que se jubiló anticipadamente.

Relata que acude diariamente al comedor desde que se puso en marcha. "Para una persona mayor, estar todo el día en casa manda narices. Esto es un desahogo", manifiesta Ángeles sobre la situación de las personas de su edad. De momento, asegura que va a ir al centro de día de la calle Zaragoza para comer, aunque "si este comedor abre, me vuelvo". "Aunque si no están las mismas cocineras, no me vuelvo", remata con cariño.

Su compañera de mesa es Joaquina García, que considera "una jarro de agua fría" el cierre del comedor. Aunque tiene escasos recursos, señala que "me buscaré alguna cosilla por ahí". De momento, la esperanza de todos es poder seguir con sus hábitos.