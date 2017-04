"No tenemos explicaciones de la parálisis de la Mesa de Personas sin Hogar"

Ha pasado ya un mes desde que falleciera en la ciudad la última persona sin hogar. Pero esa lista dramática no quedará ahí por desgracia y al nombre de Joaquín de León Sotelo, que así se llamaba este gaditano que encontró la muerte en los bajos del Balneario de La Palma, puede que pronto haya que añadirle otro, una muesca más en el revólver de la desesperación, del frío y una vida que no es vida.

Un mes después, la reclamación realizada en una concentración de condena y solidaridad a las puertas del citado balneario por diferentes organismos y entidades, aún no ha tenido eco en las administraciones. Porque lo que Rafael Lara, como portavoz de la APDHA casi exigió, fue que se convocara la Mesa por las Personas sin Hogar, cuya parálisis no llegaba a entender. Ayer este medio habló con Lara, quien recalcó que hasta la fecha no han tenido noticias y que hace falta "una reacción urgente a este problema". "Pero el caso es que la Mesa sigue sin convocarse".

Lara considera que ahora que llega el verano es buen momento para sentar las bases para la próxima campaña, para que se adopten medidas de choque que puedan evitar que se den más muertes en la calle y hacer la vida un poco más fácil a las personas que se encuentran sin hogar. "Se han dado unos cursos a los policías locales, que nos parece bien, pero no podemos pararnos sólo en eso. Hay que ir más allá. Lo cierto es que hasta el momento no tenemos explicaciones convincentes de esta paralización de la Mesa de Personas sin Hogar. Hace falta más presupuesto para abordar este problema de manera integral, que nadie dice que sea fácil, porque no es cuestión de dotar a los albergues de más plazas, que eso es otro cantar, es saber por qué no quieren muchos dormir en los albergues habiendo plazas", dijo Lara.

El caso es que todavía son unas 120 las personas que siguen durmiendo en la calle en Cádiz. Algunas de ellas, que se refugian en los bajos del balneario caletero, tendrán que desplazase a otro lugar en cuanto que comience la temporada de playas.