Un experto catador de caldos

18 de abril de 1878. Un experto bebedor sostuvo ayer una disputa apostando que con los ojos vendados era capaz de conocer y distinguir los vinos y licores que le dieran. La cuestión se llevó a efecto y el aficionado supo distinguir todas las bebidas alcohólicas. Agotado el repertorio, un bromista le dio un vaso de agua clara. El bebedor dijo: "Señores, me rindo. Esto no lo he probado en mi vida. No sé lo que es".

l El alcalde José de la Viesca vuelve a su cargo. Finalizada la licencia que venía disfrutando, en el día de ayer volvió a encargarse de la Alcaldía, José de la Viesca. El alcalde tendrá que hacer frente ahora al lastimoso estado de la caja municipal y a conseguir de la Hacienda una moratoria para abonar los elevados pagos debidos por el municipio gaditano.

l En Cádiz también hacen falta obras públicas. Para nadie es un misterio que la crisis económica se acentúa en casi tosas las provincias de España. Cataluña ya ha dado la voz de alarma y los hombres de esa región se han movido para encontrar trabajo a los miles de obreros que no tienen lo preciso para el sustento. En Castilla ha ocurrido lo mismo, y sus diputados se han movido en ese sentido. Vemos con satisfacción que se atienda las necesidades de esas regiones, pero lamentamos que no se haga lo mismo con Cádiz donde es muy apremiante la situación de la numerosa clase obrera. En Sanlúcar, El Puerto y Jerez, son muchos los obreros que acuden al Ayuntamiento suplicando trabajo. Es necesario, pues, acometer obras en nuestra provincia para aliviar en lo posible la dramática situación que atraviesa el proletariado.