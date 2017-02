"La estrategia del PP es dilatar el proceso de municipalización, pero no lo conseguirán"

El anuncio realizado por el Grupo Municipal Popular de que va a presentar alegaciones al proceso de municipalización de los servicios de playas no sorprende en absoluto al concejal de Medio Ambiente y presidente de la empresa municipal Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, que ha manifestado al respecto que esta actitud por parte de "la derecha de esta ciudad" era "perfectamente esperable".

"Básicamente, lo que le pasa al Partido Popular es que no está de acuerdo con la municipalización de servicios, y su estrategia es la de dilatar el proceso y dinamitar sus posibilidades, pero no lo conseguirán. Ya mostraron su desacuerdo en el Pleno y se quedaron solos junto con Ciudadanos. Y digo que se quedaron solos porque continúan su cruzada discutiendo incluso a los técnicos del propio Ayuntamiento", señala el edil.

En este sentido, De la Fuente lamenta a la vez que critica que los populares pongan en cuestión "el rigor de los informes de Secretaría e Intervención sólo por su propio empecinamiento".

Al respecto, apunta que el modelo del PP es "el de externalizaciones y vaciamiento de lo público, pero el problema es que ya se ha demostrado que ese modelo no sólo es injusto, sino también completamente ineficaz. Socializando pérdidas y privatizando beneficios, el perjuicio recae siempre sobre las espaldas de la ciudadanía y los trabajadores", denuncia el concejal.

Por último, asegura que los interrogantes planteados han sido respondidos bien en la memoria o en el Pleno municipal. "No sé si es que no se han leído la memoria, lo cual sería una irresponsabilidad, o si es que habiéndosela leído se han quedado sin argumentos. Me parece que en realidad es lo segundo, lo cual me alegra porque demuestra que finalmente hemos conseguido cerrar una memoria impecable e implacable, sin fisuras", valora De la Fuente.