La escultural Canaria, vilmente agredida

17 de febrero de 1903. Más de 400 personas se reunieron ayer a las puertas del Hospital de San Juan de Dios comentando la agresión sufrida por La Canaria.

Todos en Cádiz conocen a esta mujer. Tiene 25 años y es una mujer hermosa, arrogante y escultural. Pero tiene un carácter varonil y una fuerza hercúlea de la que hace alarde en las "juergas" de Puerta de Tierra.

Se cuenta que tuvo amores con un mozo de la Prevención que no quería olvidarla. La Canaria le había dicho que como no la dejara le iba a pegar fuerte. Pero el individuo insistía y ayer fue hasta el domicilio de la escultural mujer, en la calle Troilo, exclamando: "¡vengo por el pescuezo de La Canaria!" Se enzarzaron ambos y la mujer resultó herida. Durante su curación la muchacha dio muestras de gran valor y energía expresando: "a traición se hiere a cualquiera.

Si no me hiere por la espalda, le puedo yo". No se quejó en ningún momento. Después se negó a ser transportada en camilla y marchó a su domicilio en carruaje.

l El astillero gaditano permanecerá cerrado. En nuestra ciudad continúa imperando, afortunadamente, la normalidad restablecida después de los graves sucesos de los últimos días. En todas las obras y fábricas se trabaja normalmente, excepto en el Astillero, que por decisión de la empresa continúa cerrado.