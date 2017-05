Unos 15.000 escolares de 2º de Primaria inician las pruebas Escala

Ustea pide que se haga un boicot a los exámenes

Uno de los sindicatos de Educación, Ustea, ha pedido que se haga un boicot a estas pruebas por varios motivos, entre ellos porque se pretende, a su juicio, evaluar al alumnado y a los centros. Además afirman que el coste es mucho mayor que lo que dice la Junta, ya que lo cifran en medio millón de euros. Las realiza AGAEVE, que tiene un presupuesto de cinco millones de euros de dinero público, "aunque en su gobernanza no atienden a criterios públicos sino a los de la Junta". Asimismo, dicen que se venden como una evaluación externa, cuando realmente no lo es. Por todo ello, piden que no se hagan estas pruebas.