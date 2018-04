“Es un escándalo que 42.000 euros de dinero público fueran a parar al director de tesis de Romaní”

El concejal del Ayuntamiento de Cádiz y presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha calificado como “escandalosa” la información aparecida hoy en Diario de Cádiz y que aseguran que el propio Ignacio Romaní, a través de la empresa municipal Agua de Cádiz, abonó 42.000 euros de dinero público al director de su tesis doctoral. “Es escandaloso, aunque a él le parezca algo corriente. Yo, desde luego, al igual que todo el mundo, no conozco a ningún doctor que destinara esas cantidades de dinero al director de su tesis. Creo que a Romaní es a la única persona que no le resulta extraño algo así”.

El edil ha anunciado que convocará con urgencia el Consejo de Administración de la empresa municipal Aguas de Cádiz con el objetivo de recabar toda la información y estudiar los hechos ocurridos, pues “en Aguas de Cádiz no hay registro de esos trabajos que dicen los papeles y las facturas que se hicieron”. “Evidentemente, Ignacio Romaní debe dar explicaciones convincentes en el seno del Consejo de Administración. No puede esconderse detrás del silencio como hace el Partido Popular, como ha hecho Teófila Martínez, a la que aún le esperan las gaditanas y gaditanos para que dé explicaciones sobre la aparición de su nombre en los papeles de Bárcenas. Son casos muy graves que no los borra el silencio ni explicaciones banales”.

Asimismo, De la Fuente recuerda que cuando se publicó que el Ayuntamiento destinó 15.000 euros para comprar teléfonos móviles en la tienda del cuñado de Romaní, el portavoz del PP justificó que se trataba “de una cantidad pequeña”. En esta ocasión, se trata de 42.000 euros. “Va por casi 60.000 euros. Igual le sigue pareciendo poco dinero. Puedo asegurar que a las gaditanas y gaditanos no les parece una cantidad pequeña, 40.000 euros es la cantidad aproximada que este Ayuntamiento invierte en un mes en las ayudas de luz y agua”.

Por último, De la Fuente ha señalado que “este nuevo escándalo, por desgracia, no es un caso aislado. Es el ADN del Partido Popular. Basado en hacer de lo público su cortijo privado. Le ha ocurrido a Cristina Cifuentes en Madrid y a Romaní en Cádiz. Sin embargo, este caso duele más porque se trata de dinero público, dinero de la gente de Cádiz que, en la mayoría de los casos, pasa sudores y fatiga para hacer frente a los estudios. Y más, tras la subida de tasas universitarias que impuso el mismo Partido Popular”.