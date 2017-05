Unos enfermos que se sienten incomprendidos

El objetivo de ACCU es enseñarle al paciente cómo vivir con la enfermedad y orientarlo sobre la importancia de adherirse al tratamiento. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1991, con sede en el Centro de Promoción Ciudadana El Puntal. En ella, "los propios enfermos se ayudan entre sí y se apoyan mutuamente. También a los familiares, porque sufren igual o casi más que nosotros. Sobre todo cuando tenemos un brote, que no saben qué hacer", afirma Fernando.

La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no tienen cura, el tratamiento que toman los afectados está dirigido a mejorar la calidad de vida. Algunos son muy agresivos y hay que acudir al hospital a que lo suministren. Hace años, muchos de estos enfermos se sometían a intervenciones quirúrgicas "pero hoy en día sólo se operan los casos más graves", señala Fernando.

Ambos destacan los problemas laborales que tienen estos enfermos. "Nadie quiere contratarlos porque necesitan ir muchas veces al servicio y tienen faltas prolongadas cuando sufren un brote. Se han dado casos de personas que han sido presionadas por sus jefes por las bajas prolongadas", comentan. Pablo destaca que hay muchas oposiciones a las que no pueden acceder, por eso reivindican que si la propia administración les excluye de algunos trabajos, "reconozcan estas patologías como discapacitantes a la hora de solicitar una discapacidad o incapacidad laboral".

Cuentan que los síntomas de ambas enfermedades son dolores de hueso, pérdidas de peso, náuseas, dolor abdominal, diarrea y, en el caso de la colitis ulcerosa, también deposiciones con mucosidad y sangrado. Suelen aparecer por brotes, de tal manera que cuando una persona sufre uno "no sale de casa por miedo a no encontrar un servicio a mano, porque eso da mucha inseguridad a la hora de coger un autobús o ir al trabajo", afirma Antonio, a lo que Fernando añade que esto "afecta psicológicamente". Antonio señala que los brotes normalmente aparecen tras situaciones estresantes o traumáticas, momentos también en los que la enfermedad suele da la cara por primera vez.

Las personas que padecen la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa se sienten incomprendidas. Son patologías "invisibles", ya que desde fuera no se perciben los síntomas y "es muy difícil que los demás empaticen con los enfermos", comenta Pablo Bella, un joven gaditano con la enfermedad de Crohn.

El impacto de estas patologías en los menores

La incidencia de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa es cada vez mayor en niños, en los que estas patologías presentan unas características propias y requieren un abordaje específico. Pablo Bella afirma que "el impacto social y psicológico en el niño y su familia es brutal, porque que en muchas ocasiones, en el colegio, sus compañeros se meten con ellos y los profesores, que no saben lo que tienen, no les dejan ir al servicio y lo pasan muy mal. También tienen problemas en épocas de exámenes. Por eso, a veces se autoexcluyen y algunos no quieren ir al colegio ni salir de casa". Asimismo, destaca que los tratamientos que toman afectan al crecimiento.