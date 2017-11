"Por encima de las conveniencias, me he situado en el lado de las convicciones"

-en la otra candidatura se han puesto de acuerdo bandos que estaban enfrentados hasta hace poco. Algo habrá hecho mal usted para que se haya conseguido eso.

-Estoy convencido de que uno de los principales errores que he cometido es defender tener un criterio propio, querer tener voz propia, querer defender esa autonomía de la agrupación de Cádiz y, si en algo se nos puede catalogar a algunos, es de haber apoyado con claridad al movimiento que ha defendido y defiende Pedro Sánchez, que es el dar entidad y voz propia la militancia. Uno tiene que decidir en la vida si se sitúa con las conveniencias o con las convicciones y en ese sentido he intentado ser coherente y me he intentado situar con las convicciones. Y en ellas a veces uno llega a compartir y otra veces no, criterios con otros compañeros. Son otros los llamados a explicar por qué desde posiciones antagónicas han sabido entenderse para construir un relato o una posición política. Mi posición es la de la coherencia, construir en positivo, querer mejorar y profundizar en aquello que hemos hecho hasta ahora. Yo lo que reivindico y defiendo es seguir avanzando en lo ya construido.

-También ha llamado la atención que gente que ha sido muy crítica con la su gestión durante estos cinco años, ahora van a formar parte de su proyecto. ¿Los favores en política se cobran?

-Los favores en política se cobran, otra cuestión es que yo diferencio la actitud del compañero Luis Ben. Este lleva desde hace tiempo en una reflexión. Si crees que las cosas no se hacen bien tienes que decir cuál es tu modelo para mejorar las cosas y ahí tiene cabida el posicionamiento de Luis Ben, que además se ha explicado públicamente en el sentido de decir que después de tanto criticar ha llegado el momento de aportar y de sumar. En ese sentido el proyecto que presentamos, en el que incluso hay integrantes con el que tuve oportunidad de confrontar proyectos hace cinco años, como es el caso de José Ramón Ortega, lo que viene a demostrar es que este proyecto viene a ser incluyente, en el que se puede sumar desde esa discrepancia. Hay otros sumatorios que son más difíciles de explicar.

-Parece que hay una guerra para demostrar quién es más pedrista.

-Siempre me he considerado fuera de cualquier etiqueta dentro de esa autonomía con la que me he sentido. Yo no me considero más pedrista que el propio Pedro Sánchez y no creo que tenga más galones por poder tener más comunicación o no. Yo creo que eso es un error, que se está haciendo una manipulación de un movimiento muy natural y espontáneo a raíz de lo que pasó en octubre del año pasado a nivel federal. Lo que creo que ha defendido Pedro Sánchez es un modelo distinto de partido en el que la militancia coja más protagonismo y peso. Yo me quiero sentir coherente con ese proyecto y por eso yo no entiendo cuando se discrepa, que quien dice defender a Sánchez no lo entienda.

-Su rival Blanca Flores decía que la actividad del Grupo Municipal había eclipsado a la del partido. ¿Está de acuerdo?

-Esa lectura me sorprende que la haga alguien que forma parte de una ejecutiva en la que en muchos momentos no ha puesto reparos ni ha mostrado contrariedad en ninguna de las posiciones adoptadas. Reivindico que en el peor momento electoral del partido en el Ayuntamiento, posiblemente es cuando tenemos mayor visualización en los 22 años y medio que estamos en la oposición. No se nos olvide el instrumento del PSOE para ejecutar políticas y para tener una visualización pública no deja de ser el grupo municipal, como lo es el de diputados o las distintas cámaras. Se ha dado la circunstancia que tuve que asumir las portavocía en su momento y ser el candidato y todo ha residido en mí también como secretario general. No ha habido una decisión que no haya sido debatida y compartida en el seno de la ejecutiva. Por lo tanto, mostrar esa diferencia en estos momentos del partido, me parece que no se ajusta mucho a la realidad o situación actual.

-¿Si ganara se presentaría en el futuro a las primarias para ser el candidato a la Alcaldía?

-No se puede decir en ningún momento previo de este agua no beberé. Ahora bien, si creo que nosotros tenemos que evaluar todas las opciones y para las próximas elecciones municipales tiene que tener una reflexión de construir un proyecto que sea identificable y que podamos conseguir las mayores cotas posibles de resultados electorales. Eso nos abre a todas las posibilidades y opciones. Hay que ser cautelosos y medir los tiempos y ahora lo que hay que resolver es quien va a estar al frente del partido a nivel local pero cuando llegue el momento, nuestro partido tiene los mecanismos propios para articular eso, con encuestas, datos, planteamientos... El candidato o candidata del PSOE en la agrupación de Cádiz lo van a elegir los militantes de Cádiz porque así lo recoge el planteamiento del partido y así lo vamos a hacer valer en esta agrupación, desde la posición que me ponga la militancia el jueves.

-¿Le ha dolido o sorprendido la posición de algunos compañeros que han estado con usted en la Ejecutiva durante estos cinco años y que ahora han pasado al otro lado?

-Yo no lo calificaría en términos de dolor. Lo que sí te lleva un poco a descubrir nuevamente otros escenarios que se producen en política en los que parece que uno está preparado para todo pero no deja de tener cierta sorpresa. Cada uno es muy libre y puede tomar partido donde quiera. Lo que sí digo es que no me gusta que algunos renieguen de lo que ha sido parte. Lo que sí me molesta políticamente es quieran hacer una lectura revisionista de los que algunos han sido copartícipes en la toma de decisiones e incluso en las líneas de actuación.