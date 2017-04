Ocho empresas presentan su oferta a las obras del Francisco Blanca

Ocho empresas han presentado su oferta para las obras de terminación del pabellón Francisco Blanca, situado en el barrio de Guillén Moreno. Con este interés mostrado por esta contratación, el Ayuntamiento se asegura la reactivación de la terminación de la pista deportiva, que permanece cerrada desde agosto de 2012, fecha en la que se iba a acometer una reforma de este equipamiento para la construcción de un graderío, aseos y vestuarios.

Hasta 24 empresas han llegado a solicitar información al Instituto Municipal del Deporte de Cádiz (IMD), la entidad encargada de la licitación de la intervención, sobre los pliegos del proyecto para estudiar la posibilidad de presentar una oferta. Finalmente, ocho firmas han registrado su propuesta tras cerrarse el pasado lunes el plazo de presentación.

La reducción del plazo de pago a proveedores provoca el aumento del interés en la licitación

Según señalaron fuentes municipales, es muy destacable el número de ofertas que ha recibido el IMD para un pliego administrativo de estas características, ya que en este tipo de licitaciones la lista de candidatos suele estar formada por tres empresas.

Uno de los motivos que pueden haber llevado a esta situación, según recalcaron desde el Ayuntamiento, es el esfuerzo que ha realizado el Consistorio para la reducción del periodo medio de pago a los proveedores, que se encuentra actualmente en los 36 días de media, aunque el equipo de Gobierno espera ponerse próximamente al día en el abono de las facturas que mantiene pendientes con diferentes empresas.

El presupuesto máximo de esta licitación es de 252.166,30 euros (IVA incluido) y el periodo de ejecución de los trabajos es de tres meses. Por ello, la intención municipal es que, si se cumplen los plazos, las obras estén finalizadas en septiembre.

Los trabajos consistirán en la terminación de las gradas del pabellón, que tendrán un aforo de 260 asientos, además de la instalación de los saneamientos y el remate de los trabajos de fontanería en los vestuarios, el montaje del sistema de ventilación en el recinto, la instalación del sistema de contribución solar para el agua caliente, la dotación de la infraestructura de telecomunicaciones y megafonía, la colocación de la iluminación de led o la adecuación de la instalación eléctrica.

En el día de hoy se procederá a la apertura de los sobres de la documentación. Una vez verificada, si no se necesita dar un nuevo plazo para la subsanación de errores, la intención del IMD es realizar la adjudicación a la mejor oferta económica la próxima semana tras la valoración de las propuestas.

Durante estos casi cinco años de clausura, la remodelación de este polideportivo de barrio se ha visto frustrada en dos ocasiones. En la primera ocasión, justo tras el cierre, la empresa Santana Infantes SLU se iba a encargar de la realización de estos trabajos, que se vieron paralizados tras señalar el anterior equipo de Gobierno del PP que esta sociedad no tenía solvencia económica, mientras que la compañía afirmó que el Ayuntamiento no había pagado las certificaciones realizadas. Ya en verano de 2015, Construcciones Butrón Ortiz SL se hizo con la adjudicación, pero no llegó a firmar el contrato.