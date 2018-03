La emoción y la risa se unen para recordar a Emilio López

No hace falta que lo diga un 'pavarotti'. Las casi 300 personas que se congregaron el jueves en el Baluarte de los Mártires pudieron comprobar que el recuerdo del periodista Emilio López Mompell es eterno y que el premio que lleva su nombre, a lo más gaditano del Concurso Oficial de Agrupaciones, se consolida cuando solo ha alcanzado su tercera edición. En un entrañable acto, donde se dieron la mano la emoción y el humor, el cuarteto de Manolo Morera 'El equipo 'a' minúscula (Comando Caleti)' recogía el galardón, sucediendo a las comparsas 'Los cobardes' y 'El ángel de Cádiz', vencedoras en las dos primeras ediciones.

El papel del 'Gadita' ejercido por Morera, con su famosa frase "¡Tú no eres de Cadi!", y la gaditanía de Emilio López confluyeron en las intervenciones. El presentador del acto, José Manuel Sánchez Reyes, redactor de 'Diario de Cádiz', adelantaba que "Emilio era gadita. A su forma, claro está, porque su gaditanismo no estaba exento de crítica". El que fuera compañero y amigo del periodista homenajeado destacó que "si bien defendía, medio en broma medio en serio, que en Puerta Tierra empezaba el extranjero, a diferencia del 'gadita' del cuarteto no disfrutaba de una jornada de viento en la playa, porque como buen caletero sabía a qué día y a qué hora podía bajar al Ganges viñero, como él denominaba a La Caleta".

Después de visualizarse el video en el que se suceden imágenes de López Mompell bajo la música del pasodoble que le compuso Kike 'Remolino' a su muerte, tomó la palabra el director de Diario de Cádiz, David Fernández, destacando de Emilio que "era su profundo conocimiento del sentir de esta ciudad lo que le hacía tan especial". A su juicio, López Mompell "no se conformaba con contar obviedades, siempre iba más allá de la información y contaba historias interesantes. Pero sin cebarse en ningún caso, porque su pasión por Cádiz, la ciudad a la que comprendió mejor que nadie, se lo impedía". Añadió que el premio entregado el jueves "nació para mantener una seña de identidad en el Carnaval de Cádiz y la puesta en valor de sus asuntos locales. Y el repertorio de 'El equipo 'a' minúscula', desde el ingenio y la chispa, ha estado preñado de gaditanía". Por su parte, María del Mar Díez, delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, colaboradora del acto, señaló que "es un orgullo ver cómo esta iniciativa en la que colaboramos con Diario de Cádiz continúa su andadura con una trayectoria imparable". Recordó el compromiso de Cajasol con el Carnaval, "fortalecido aún más con este galardón". Y añadió que aunque no tuvo la ocasión de conocer a Emilio López, "su ejemplo nos da muchas directrices para seguir en esta línea para que la Fundación Cajasol cada vez sea más Cádiz". Felicitó al cuarteto y a la familia Joly "por promover este premio con el nombre de una persona que ha dado tanto al Diario".

Cerró el turno de intervenciones David Navarro, concejal de Hacienda, en representación del Ayuntamiento de Cádiz. Después de pedir un aplauso para las mujeres en un día tan señalado, aseguró que "es un motivo de satisfacción que un premio que está cogiendo solera y que lleva el nombre de Emilio López recaiga en un cuarteto de Cadi, Cadi". Dijo conocer que en la redacción del Diario "no hay día que no le recuerden". "Por eso -incidió- tenemos la obligación de seguir recordándole y no hay mejor forma que vincular un premio con su nombre a una agrupación de Carnaval". Sobre el cuarteto aseguró que "me recuerda al pelotazo del cuarteto de Rota".

Después de la lectura del acta del jurado llegaba el momento de la entrega del premio, una estatuilla realizada por Fernando Benítez Gabriel. Ascensión Vázquez, viuda de Emilio López, agradecía que la que fue la casa del periodista mantenga viva la llama de su recuerdo y se dirigía al cuarteto para decirle "él y vosotros sí que sois de Cádiz". Morera realizó un discurso muy acertado en el que combinó el humor con el agradecimiento. "Estamos muy contentos por recibir este premio. Primero por la entidad que lo otorga. Diario de Cádiz es una de las instituciones más ligadas a la ciudad. No sé si se fundó antes Cádiz o el Diario. Ahora que han aparecido restos del acueducto lo mismo aparece un fenicio leyendo el Diario. Ese Diario cuando era grande que había que leerlo entre seis. No había nada más de Cádiz que leer el Diario un día de levante en la playa", dijo.

En segundo lugar valoró que el jurado se haya acordado del cuarteto. "porque aunque somos una modalidad que gusta mucho al público, de cara a las instituciones parece siempre que somos invisibles". Y también se mostró orgulloso "porque los premios tienen su valor por las personas a quienes se les otorga y que antes de nosotros se le haya concedido a gente como Tino Tovar y a Don Antonio -por Antonio Martínez Ares, remedando a su compañero Carlos Mení- tiene más valor aún". Ahí se dio la vuelta y recordó a 'El Trinchera' que "el año que se lo dieron a Martínez Ares seguro que estabas tú en el jurado". Luego, sobre la persona que da nombre al premio Morera recordó los momentos que pudo compartir con él y aseveró que era "un modelo a seguir como ciudadano. Los ciudadanos a veces queremos que nuestra tierra se levante desde las instituciones pero también debemos hacerlo desde los ciudadanos". Como colofón a sus palabras dejó un rotundo "Emilio, tú no eres de Cádiz, tú eres Cádiz".

Morera, Mení, Iván Romero y Javi Serrano (les acompañó el también componente Cristian) cerraron el acto interpretando una parodia de lo más gaditana, como no podía ser de otra forma. No faltaron actualizaciones en forma de guiños a los estragos causados en la ciudad por el temporal Emma.

En un ambiente distendido, los invitados, acabaron la noche disfrutando del cóctel servido por El Faro y recordaron la figura de Emilio López y sus mejores anécdotas. Su ausencia sigue siendo difícil de asumir y de superar.