Las dudas del edil David Navarro

2lo único que tiene claro el partido mayoritario del equipo de gobierno, es decir, Podemos, es que su cabeza de lista va a ser el actual alcalde, José María González. Eso no se discute ni se va a discutir y no hace falta proceso interno para ello. Esta formación sabe que su principal activo está en el alcalde, una figura que parece que sigue estando en la cresta de la ola pese a los vaivenes de su formación a nivel nacional y a la escasez de proyectos que han salido adelante en la ciudad.

Sin embargo hasta ahí no hay muchas cosas más claras. Desde el mismo partido se dice que ahora la principal decisión que se tiene que tomar es el de lo que ellos llaman la confluencia, es decir, si se presentan solos a las elecciones municipales o lo hacen de manera conjunta con sus actuales socios de gobierno, es decir, Ganar Cádiz.

Este asunto va mucho más allá de una simple unión de siglas sino que tiene que encajar dos modelos que pueden estar cerca desde el punto de vista ideológico e incluso formal pero que tienen unas diferencias importantes en el funcionamiento interno. Por ejemplo, en Ganar Cádiz las bases han mantenido su peso durante estos tres años de gobierno mientras que en el caso de Podemos se ha ido diluyendo. Sin embargo, el principal caldero de votos viene por el lado de la formación violeta y todo eso hay que traducirlo después en una lista electoral.

Pongamos un ejemplo. Martín Vila es el primer teniente de alcalde del equipo de gobierno y fue el cabeza de lista en la anteriores municipales por Ganar Cádiz. Si ahora hay una lista conjunta y dando por hecho que el uno es José María González y que son formaciones que hacen listas cremalleras, ¿Vila tendría que ser el tres o por la fuerza de su formación tiene que ir más abajo? Todo eso puede levantar ampollas.

Desde el entorno de Podemos, sin decir nombres, se desliza una vez tras otra que va a haber fichajes con el intento de hacer un equipo más fuerte con el objetivo de revalidar la Alcaldía. Eso pone en duda la continuidad de cada uno de los concejales que actualmente conforman el equipo de gobierno.

Uno de los que ha jugado un papel más decisivo en esta andadura de Podemos en el gobierno de la ciudad es David Navarro. Este ha sido como una especie de súper concejal por la cantidad de responsabilidades que ha tenido.

Precisamente su continuidad está en el aire y, por lo que ha podido saber este periódico se está pensando mucho si debe seguir otros cuatro años. Navarro ha tenido un papel protagonista en este equipo pero a la vez ha sido de los que más desgaste ha sufrido, hasta el punto de que la diana de la oposición ha estado puesta durante bastante tiempo sobre su cabeza.

Con un número muy corto de concejales y con un reparto muy desigual de las concejalías, David Navarro al final ha estado en casi todas las salsas y, por lo tanto, mucho más expuesto a la crítica pública.

En los últimos tiempos Navarro ha pasado a un segundo plano público. Ha seguido manteniendo todas sus responsabilidades, pero ha dejado de estar en la primera línea de fuego del equipo de gobierno. Ahora, precisamente en un momento en el que se habla de fichajes, uno de los que ha sido la cara visible de Podemos, se está pensando claramente su continuidad, por lo que pesa futurible lista podría perder experiencia.

No se sabe por el momento nada de los fichajes, de las listas y ni siquiera de la confluencia. Lo curioso es que desde Podemos ni siquiera aclaran cuál va a ser el método para elegir la lista. Del poder de los círculos sólo se sabe por la experiencia que las listas que pueden salir sea un engendro que no case con los intereses de un partido que se juega gobernar otros cuatro años. Así que el método no se ha dado a conocer todavía pero que los procesos van a estar mucho más controlados para que salga lo que se quiere y que no sea un tiro al aire. Democracia para que salga lo que yo quiera, o algo parecido.

Curiosamente en las antípodas de su ideología está Ciudadanos. Sin embargo en lo que sí coincide con Podemos es en la indefinición del proceso de elección de los candidatos. El estatuto básicamente expresa un "ya se verá" en las agrupaciones con menos de 400 militantes, es decir, Cádiz.