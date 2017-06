Algunos 'sin techo' desalojados vuelven a dormir a los bajos del Balneario de La Palma

Ya sea por falta de alternativas de alojamiento y/o por voluntad propia de algunos de los afectados, el desalojo ordenado por el Ayuntamiento de las personas sin hogar de los bajos del Balneario de La Palma no ha acabado de solucionar el problema, como parecía previsible. Ni el de algunas de estas personas, que continúan durmiendo a la intemperie en condiciones muy precarias, ni el de la incompatibilidad de ese uso de La Caleta con el de los bañistas.

Tal y como adelantaron a este periódico algunos de los habitantes de la zona, la noche del miércoles volvieron a pernoctar en el mismo sitio, tomándose literalmente como temporal la "prohibición temporal de acceso a esta zona de la playa por trabajos de desinsectación y desinfección" que anunció el Ayuntamiento en unos carteles.

Fuentes municipales aseguraron a este medio que la Policía Local no actuó ayer por la mañana en esa zona, por lo que es muy probable que quienes durmiesen en los bajos del Balneario de La Palma levantasen el campamento muy temprano. También parece bastante probable que repitiesen anoche.

Si los dos únicos albergues que existen en la ciudad -el municipal de Macías Rete y el de los Caballeros Hospitalarios en Benjumeda- ya se encontraban al 90% de ocupación antes de que se despejase la zona, tal y como recordó la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, también parece bastante probable que después del desalojo se encuentren ya, si no completos, sí al límite de su capacidad. Sobre todo si ese 10% de plazas disponibles sólo se traduce en cinco o seis camas libres.

Quienes sí que acataron la orden del Ayuntamiento y no recurrieron a los albergues se vieron obligados a buscar otro sitio donde dormir en alguna calle o parque, de manera que el problema no parece que tenga solución. A no ser que se habilite algún lugar bajo techo que ofrezca unas condiciones dignas de alojamiento mientras ve la luz el centro de baja exigencia que se proyecta en la s antiguas dependencias de la Policía Local en Garaicoechea.