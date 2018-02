"Ya son demasiadas las personas que están muriendo en la calle en Cádiz"

"Hemos venido a expresar nuestra rabia, porque ya son muchas, demasiadas, las personas que están muriendo en la calle en Cádiz". Frente al Balneario de la Palma, lugar en el que falleció la pasada semana la última víctima de los sin techo, decenas de personas asistieron a la llamada de la APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Bajo una pancarta en la que se podía leer "No más muertes en la calle" leyeron un comunicado en el que recordaron y mostraron su pesar por cada una de las muertes acontecidas en los últimos años.

El "joven" Raúl, de sólo 31 años que apareció muerto en la plaza Macía Retes en diciembre del año pasado; José Joaquín, quien también falleció en La Caleta en marzo de 2017; Antonio, que corrió la misma suerte en diciembre de 2016 bajo el puente de la Zona Franca; o Andrés, que perdió la vida en noviembre de 2016 en la plaza de las Tortugas.

Y también recordaron a otros que murieron en años anteriores, "porque todos ellos tuvieron nombres y una vida que debieran haber podido terminar con dignidad". Entre ellos estaba el cántabro Pedro Luis, que apareció muerto en Capuchinos en mayo de 2015, o José María, un sevillano que vivía en los pisos inacabados de Los Chinchorros junto a su pareja y que apareció muerto en enero de 2015 y así uno tras otro.

¿Qué es lo que ocurre? Tal y como aseveró la APDHA en el manifiesto que leyeron, "algo está pasando para que mueran tantas criaturas que tenían toda la dignidad que deben tener todas las personas". Por ello reclaman que se analicen cuáles son las circunstancias que provocan que haya tantas personas que pierden la vida en las calles gaditanas.

La APDHA deja claro que no quieren culpar a nadie por la muerte de Soraya, la portuense que falleció la pasada semana en el Balneario de La Palma: "Como otras veces expresamos que estas muertes son responsabilidad de todos, de la sociedad, de los colectivos sociales, de los medios y, sobre todo y muy especialmente, de las administraciones en sus diferentes niveles".

La asociación señala que tal vez es un fallecimiento que "nadie podría haber evitado", pero tienen muy claro que "en caso de haberse adoptado las medidas necesarias podría haberse consolado su sufrimiento".

Estas medidas las viene reclamando, como recuerda la APDHA, desde hace tiempo "sin que se pongan en marcha con la suficiente celeridad".

Por ejemplo, del Centro de Baja Exigencia que se iba a hacer en San Juan "venimos hablando desde más de un año y todavía no han empezado las obras".

Por otra parte, advierten que "no se puede echar sobre las espaldas de la Policía Local la información sobre los recursos a las personas sin hogar". La ONG entiende que lo que hace falta no es sólo información, "sino sobre todo atención en la calle, con un equipo de profesionales multidisciplinar formado por psicólogos, sanitarios, mediadores y atención a drogodependencias entre otros, que se dijo que se iba a plantear pero del que no se sabe nada".

La APDHA reconoce que se toman algunas medidas, "como la del Palillero, que no sabemos qué recursos dispone ni qué resultados pueda tener, pero que son ciertamente insuficientes". Así, recuerdan que "sigue sin haber un plan de conjunto, un plan integral que dé solución a las personas sin hogar en la ciudad de Cádiz".

También llama la atención acerca de que "siguen sin funcionar los mecanismos participativos como la Mesa de Personas sin hogar para que todos los colectivos podamos unirnos y participar en la puesta en marcha de planes y medidas imprescindibles". Así, alerta que sin ese plan "difícilmente se pueden plantear medidas de conjunto e innovadoras que en otras capitales sí que se están intentando poner en marcha".