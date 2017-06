El delegado no firma el compromiso de mantener los recursos sanitarios

Representantes de la Marea Blanca Gaditana mantuvieron ayer una reunión con el delegado territorial de Salud, Manuel Herrera, en la que le entregaron un escrito para que lo firmara. El escrito recogía el compromiso de no cerrar ni disminuir la actividad asistencial de ningún recurso sanitario de la provincia durante el verano, un compromiso que estaría ligado a la contratación de sustitutos para todos los profesionales que cogen sus vacaciones en esos meses. Manuel Herrera no firmó el documento.

Tras el encuentro, el portavoz de la plataforma ciudadana, Antonio Vergara, comentó ante el medio centenar de personas que se había congregado a las puertas de la Delegación de Salud que Herrera les había dicho que la decisión del cierre de los centros sanitarios en verano todavía no estaba tomada y que la orden de clausura en el periodo estival que han recibido los directores venía de Sevilla. Un argumento "que nosotros no aceptamos", afirmó Vergara.

El portavoz de la Marea Blanca indicó que otro razonamiento que dio Herrera para el cierre de recursos fue "que no hay médicos de familia disponibles". Así, pidió a los miembros de los sindicatos presentes que comprobaran si esto es cierto. En cualquier caso, dijo que no es excusa, ya que sí hay disponibilidad de personal de enfermería y otros profesionales. Además, "eso no justifica que se cierren recursos y centros donde los médicos de familia no trabajan", señaló, haciendo referencia a las camas y controles hospitalarios, quirófanos y el centro de especialidades de Vargas Ponce.

Vergara también hizo referencia al plan de vacaciones, que el delegado se comprometió a comunicarlo a la Marea Blanca cuando estuviera listo. "Pero los directores de los centros han recibido la orden de cerrar en verano, con lo cual, está clarísimo el propósito. Por eso le hemos entregado el escrito al delegado y le hemos dicho que no estamos de acuerdo con los hechos que están ocurriendo, y que se está incumpliendo el compromiso de no cerrar y de sustituir al personal", manifestó Vergara.

Ante todo esto, aseguró que seguirán las movilizaciones e hizo un llamamiento a toda la sociedad gaditana para que acuda a estos actos de protesta, con el objeto de que los responsables de la Sanidad "sepan y comprueben que hay detrás muchas personas y que no hay ningún artilugio político de ningún tipo, sino la población".

Por su parte, la Delegación de Salud emitió un comunicado en el que se aseguraba que el delegado estudiaría y analizaría el escrito entregado por la Marea Blanca, "en la línea de colaboración que siempre ha mantenido con este colectivo, como con otros cuyo objetivo es común con el de la Junta, la defensa de la sanidad pública".

Sobre el plan de Verano, el comunicado recoge que "se está ultimando y se cerrará cuando finalicen los acuerdos y negociaciones en mesa sectorial y las juntas de personal de los diferentes centros, tal cual se ha reiterado públicamente desde la administración andaluza en las últimas semanas", asegurando que cuando esté finalizada la planificación prevista para este verano y las organizaciones sindicales la conozcan, se convocará desde la Delegación a la Marea Blanca para darlo a conocer.

Desde la Delegación de Salud aseguran que la asistencia sanitaria "está garantizada un verano más en la provincia, tanto en los hospitales como en los centros de salud; tanto a la población de Cádiz como a las personas que vienen a la provincia para pasar sus vacaciones".

En este sentido, hacen hincapié en que "hay un compromiso firme por parte de los centros y del SAS de contratar sustitutos en verano, pero no siempre hay especialistas disponibles". Y anuncian en el comunicado que el SAS lanzará esta semana una convocatoria pública extraordinaria para contratar médicos de familia para los centros sanitarios gaditanos a partir de junio, después de realizar contrataciones mediante la Bolsa Única de Empleo y una vez agotado el listado de profesionales de esta categoría disponibles en la misma. Insisten en que esto "es debido a las dificultades para encontrar profesionales de esta categoría para realizar sustituciones los meses de verano".