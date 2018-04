Un déficit demográfico de 100.000 personas

Cádiz cuenta con 1.238.480 habitantes, pero en España hay 1.263.480 gaditanos vivos, nacidos en algún momento en la provincia. De hecho, la provincia de Cádiz es la quinta de España que más habitantes proporciona al total del censo nacional, aunque sólo es la octava más poblada. Este desfase es debido a un déficit demográfico que, como veremos, es de unas cien mil personas y constata algo que, aunque sabido, el Instituto Nacional de Estadística, ha puesto en cifras a través del recién conocido padrón conocido: somos una de las provincias más emigrantes del país. Nacemos y nos vamos.

Más de 131.000 gaditanos se han marchado de Andalucía para buscarse la vida en otro punto de España, a los que hay que sumar los 92.000 que residen en Andalucía, pero en otra provincia. En total, son 220.000, más que los habitantes de la mayor ciudad de la provincia, Jerez. Por hacer una comparativa con la provincia más próxima en número de personas nacidas allí, y que además es vecina, Málaga, con 1.252.000, 11.000 menos que en Cádiz, se puede ver cierto parecido en lo que es la emigración fuera de Andalucía, ya que son 123.000 malagueños los que viven en el resto de España, un 60% de ellos en Cataluña, pero, sin embargo, los malagueños que viven en otras provincias andaluzas son 51.000. Entre unos y otros, 180.000. Bastante menos que los gaditanos, lo que hace que Málaga esté por debajo en número de nacimientos pero bastante por encima en número de habitantes.

La tasa de natalidad bruta se ha desplomado en apenas tres lustros

Desglosando por comunidades, Cataluña (36.709), por delante de Madrid (30.723), es en la comunidad donde más gaditanos viven. A continuación, vienen las comunidades turísticas. Valencia (15.575), Canarias (10.737) y Baleares (10.714). Por contra, Asturias (1.065) y La Rioja (653) es donde hay menos gaditanos empadronados.

A la emigración nacional hay que sumar los 33.500 gaditanos residentes en el extranjero, que suponen un 4,2% de todos los españoles que viven en el extranjero, pese a que el porcentaje de población que la provincia aporta a España es sólo un 2,6%. Todo ello sumado nos da la cifra definitiva de que un 20% de las personas nacidas en la provincia, uno de cada cinco, no viven en la provincia. Es una fuga en toda regla que, además, se agrava si se cuenta que el incremento de las personas que se han ido a vivir fuera ha ido aumentado en los últimos años a un ritmo cercano a un 5% al año. Todo esto ha sucedido pese a que en las pasadas municipales buena parte de los nuevos alcaldes, entre ellos el de Cádiz, pusieron como objetivo de sus políticas parar esta sangría. Como era de esperar, no lo han conseguido. Una lectura apresurada nos lleva a pensar algo que, desgraciadamente, es igualmente conocido: en Cádiz hay pocas oportunidades. La emigración económica, que siempre ha existido, se ha acentuado con la crisis y quienes se van rara vez vuelven.

Es una situación que ha llevado a la creación de una curiosa red, la 11Mil, impulsada por profesionales gaditanos emigrados que pretenden ofrecer una imagen de la provincia positiva que atraiga inversiones sostenibles y que dé las posibilidades para que otros no tengan que hacer, necesariamente, lo que ellos se han visto obligados a hacer. Es una iniciativa singular que, más allá de si tiene una utilidad o no, es un síntoma del estado de la cuestión.

Para conocer el saldo migratorio, el INE hace el ejercicio inverso, es decir, cuántos nacidos en otras provincias están censados en la provincia. Son 62.000 los habitantes de la provincia nacidos fuera de Andalucía, menos de la mitad de los que se han ido. La comunidad que más aporta es Madrid, con 13.000 y luego Cataluña con 10.000. Gallegos (6.700) y extremeños (5.800), otras dos comunidades de emigración, van justo detrás. Como vemos, números muy lejanos a los de los gaditanos en otras provincias. De las otras provincias andaluzas, en Cádiz viven 67.000, más que del resto de España, pero el saldo también es negativo. Sumando unos y otros es una pérdida global, por tanto, de casi cien mil habitantes. El único saldo ligeramente positivo son los extranjeros empadronados en la provincia, que son 42.500, de los cuales cerca de 3.500 son mayores de 65 años, uno de cada cuatro es marroquí y el otro 25% pertenece a países europeos de alto nivel de vida (Italia, Francia, Alemania y Reino Unido). Pero eso no es suficiente para enjugar el desfase. Dicho en porcentajes, si la población que se pierde es un 20%, esa es nuestra emigración, la población que viene sólo supone un 13%. Si Cádiz fuera un país y lo compararámos con los índices de emigración durante la crisis de los países más afectados por la recesión, estaríamos muy por encima. Grecia está en el 10%, Grecia en un 6,1‰ y Portugal en un 4,1%. Estaríamos más cerca de Lituania (16,6‰) y Letonia (14,9‰), que vivieron un éxodo tras la adhesión a la UE.

Hasta 2014 esta tendencia creciente no había llegado a significar pérdida de población porque se reponía con nuevos nacimientos. Desde entonces, el déficit ya se fotografía con menos habitantes y la natalidad, que nunca fue un problema en la provincia, también se ha desplomado. Tampoco el crecimiento vegetativo apunta a una corrección sobre el futuro demográfico de la provincia. En 2004 la tasa bruta de natalidad en Cádiz, es decir, los nacidos por cada mil habitantes, era de 12,4. Tres lustros después estamos en 9,4. Sigue siendo una de las más altas de España, por debajo sólo de Murcia, Almería, Sevilla, Gerona y Álava, pero ya con márgenes muy estrechos. En 2004 la provincia tenía la tercera mayor tasa detrás de Almería y Murcia. Ya no es así. La provincia, por tanto, está destinada a ir perdiendo población a no ser que se encuentre la fórmula para retener a sus hijos.