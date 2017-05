El debate de la fecha fija aparca el concurso del cartel del Carnaval 2018

La aparición del debate de la fecha fija para el Carnaval gaditano desde 2018 ha tenido una consecuencia directa: la Delegación de Fiestas aún no ha convocado el concurso para elegir el cartel anunciador de la fiesta grande de la ciudad del próximo año. Ambas cuestiones, la polémica de la fecha y el cartel, serán llevadas mañana al Pleno municipal por parte del PP en una propuesta conjunta. Por una parte, el Grupo Popular pedirá que el Ayuntamiento "reconozca al Carnaval de Cádiz como una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y como expresión cultural, artesanal, musical, turística y recreativa, además de un motor económico y dinamizador de la ciudad, destacando a las asociaciones y entidades que lo hacen posible, pero protegiendo al mismo tiempo su naturaleza, su identidad, sus fechas tradicionales ligadas al calendario litúrgico y su pertenencia a los carnavales del mundo, muchos de ellos con raíces gaditanas y que responden a una vivencia común que les otorga unidad y representatividad". Por otro, el PP solicitará que "de manera urgente" se convoque a la Junta Ejecutiva de Fiestas "para debatir y aprobar el mecanismo necesario para la elección del cartel del Carnaval 2018, a celebrar entre los días 8 y 18 de febrero".

Ayer, Vicente Sánchez, edil popular y ex concejal de Fiestas, criticaba que esta demora en la convocatoria del concurso del cartel "perjudica la planificación del Carnaval que viene y las previsiones de los que quieran venir, a pesar de que, como se está demostrando, la mayoría de los colectivos se muestra en contra de la fecha fija y ya no cabe debate alguno". Tiró de "experiencia" como concejal de Fiestas para recordar que "para convocar un concurso hay unos plazos y con el del cartel podemos colarnos después del verano a este paso". Sánchez afirmó que "ya vamos tarde" y lamentó que "todo está paralizado" y que "hace meses que no se convoca a la Junta Ejecutiva de Fiestas".

De rechazar mañana el Pleno la fecha fija, se convocaría el concurso para el cartel

Sánchez añadió que el cartel de 2017 ya se anunció "muy tarde". Fue a mediados de junio de 2016 cuando lo presentó el entonces edil de Fiestas, Adrián Martínez de Pinillos, y la primera vez que le tocó hacerlo al equipo de gobierno actual, cambiando la planificación que anteriormente se hacía desde la delegación festera dirigida por Vicente Sánchez. Entonces, el cartel del año siguiente se daba a conocer en el acto de entrega de los premios del Concurso Oficial de Agrupaciones el segundo Sábado de Carnaval, lo que otrora se llamaba Homenaje al Comparsista.

Fuentes municipales señalaban ayer que al estar abierto un debate sobre la fecha fija en el Patronato no podía plantearse aún nada sobre el cartel. De aprobarse mañana en el Pleno la propuesta del PP de rechazar la idea de un Carnaval en torno al 28-F, se convocaría a la junta ejecutiva de Fiestas para convocar el concurso del cartel y la organización del Carnaval 2018.