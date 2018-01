"El debate es si la Aduana se merece esa protección y cómo ordenar el espacio"

Son los socios minoritarios del gobierno local pero están teniendo un papel protagonista en los últimos tiempos. Entre las incógnitas de futuro está si se presentarán con Podemos en las elecciones municipales de 2019.

-Parece que últimamente ustedes, los concejales de Ganar Cádiz, están en todas las salsas de este equipo de gobierno con el carril bici, los cambios de nombre de calles, la peatonalización...

-La clave nuestra es estar en las instituciones para hacer política. Tenemos un compromiso con la gente que nos apoyó, con esos 5.502 votos que se decidieron por nuestro programa político y nosotros queremos aplicarlo al máximo en este mandato. Para eso estamos trabajando las 24 horas del día de los 365 días del año. De ahí que estemos viendo los resultados de algunos de estos proyectos que empezamos a planificar al inicio del mandato y ahora en su ecuador van dando sus resultados.

-¿Están en su punto álgido?

-Somos ambiciosos en el sentido de que queremos aplicar al máximo nuestro programa político y siempre queremos mejorar, no somos complacientes. Aunque evaluamos de manera muy positiva lo que hemos hecho hasta ahora pero no nos quedamos satisfechos. Queremos mejorar y ampliar porque con esa premisa nos presentamos a las elecciones. Esta es una ciudad que necesitaba un impulso político y un giro y, por lo tanto, de aquí hasta el final del mandato seguiremos exprimiéndonos al máximo para hacer que la política sea un instrumento al servicio de la gente y para mejorar las condiciones de nuestros vecinos.

-¿En este próximo presupuesto van a poder contar con una mayor capacidad de inversión en las delegaciones que su partido controla?

-El presupuesto que hemos cerrado da más imagen para la inversión que el que tenemos de 2016 en situación de prórroga. Ahí la clave ha sido el acogimiento al período de carencia que por fin dio el Ministerio de Hacienda, ya que estuvimos dos años esperando a que la dieran. Las mismas facilidades que entonces dieron a los ayuntamientos que eran gobernados por el PP, las tenían que dar ahora. Tenemos un borrador con mucha más capacidad inversora para dar respuesta a las necesidades de la ciudad. Algunos proyectos ya se han anunciado y esperamos en ese sentido que una vez que hemos cerrado el acuerdo entre dos formaciones que forman el equipo de gobierno, empiecen las conversaciones con el PSOE porque creemos que entre los tres vamos a ser capaces de aprobar unos presupuestos que mejoren la ciudad.

-Da la sensación de que en el último trimestre han tratado de remarcar la gestión de Ganar Cádiz. ¿Buscan diferenciarse de Podemos?

-En política es tan importante hacer como comunicar lo que haces porque si no, no llegas al resto de la ciudadanía. Lo hemos planteado porque somos una organización política, autónoma, que además compartimos un gobierno con Por Cádiz sí se Puede, y esos medios de comunicación que tenemos previstos son cuestiones que pusimos encima de la mesa al inicio del mandato. Hemos ido preparándolos hasta sacarlos hace poco más de un año, que fue cuando salió el primer boletín.

-¿Corren el peligro de diluirse en Podemos?

-Nosotros tenemos un contrato con la ciudadanía, en concreto con 5.502 vecinos. A los que nos dieron su apoyo tenemos que comunicarles cómo se está materializando esa confianza. Tenemos que comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y las perspectivas de futuro, de ahí que hemos potenciado los canales de comunicación propios. Potenciamos nuestra gestión porque creemos que estamos acertando en aquello a lo que nos comprometimos.

Es un reconocimiento que en la gestión que estamos haciendo en el equipo de gobierno, quienes han asumido más competencias al inicio del mandato y del que existe ahora, se puede ver que hemos acumulado más tareas de gestión. Eso también es un reconocimiento que nos hace el socio de gobierno.

-¿Ha sido un parto difícil alumbrar los presupuestos, salvar las diferencias entre los dos socios?

-Armar un presupuesto no es sencillo. Nosotros teníamos una serie de cuestiones que al final han tenido cabida en estas cuentas como eran las políticas en materia vivienda, empleo, inversión, mantenimiento y servicios sociales para que se vieran beneficiadas. Esto es un documento político que es tu principal herramienta a la hora de ejecutar proyectos en 2018. Queríamos ver cómo todas esas actuaciones iban a tener cabida en este documento. Estamos satisfechos porque va a permitir ahondar en esa transformación de la ciudad. Ahora nos toca sentarnos a las dos formaciones políticas con el PSOE y esperamos que esa misma complicidad exista con el grupo socialista.

-Y ha habido algunas diferencias que han sido públicas.

-Queremos naturalizar algunas disquisiciones en política. Parece que cuando hay un pacto entre dos formaciones no se puede explicar ni decir cuando hay alguna diferencia, cuando hay algún cortocircuito. Esas diferencias son naturales como la vida misma porque en el día a día todos tenemos encuentros y diferencias con nuestras familias y amigos. Nosotros estamos aquí por una cuestión y con sus matices y demás, hemos alcanzado un acuerdo de presupuestos. ¿Que al principio las posturas no estaban casadas? Pues es así y por ello necesitamos sentarnos para salvarlas pero hemos sido capaces de llegar a un encuentro. En otros pactos parece que eso no se puede decir.

Nosotros en Ganar Cádiz somos un grupo que trabajamos mucho en lo asambleario y de los distintos grupos que lo forman, por lo que estamos acostumbrados a hacer de la diferencia un punto a favor y no en contra porque eso termina ayudando a tomar la mejor decisión.

-¿Y de cara al futuro y a las elecciones municipales cómo lo van a plantear? ¿Se presentarán junto a Podemos o por separado?

-Estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Nos presentamos a las elecciones en 2015 con un programa político y de la suma de distintas sensibilidades que había en la ciudad. Unas tenían vocación de partidos políticos, como Izquierda Unida o Equo, otros vocaciones de los movimientos sociales y otros de asociaciones de todo tipo de la ciudad. Esa suma de voluntades fue lo que conformó Ganar Cádiz. Eso lo planteamos desde la unidad para unir todos los esfuerzos de la izquierda para aprovechar el momento de cara a que hubiera una institución al servicio de la gente.

Con esa perspectiva vamos a acudir a los comicios porque lo que tenemos claro es que nos vamos a presentar a las elecciones y queremos hacerlo desde el encuentro y la fortaleza que da la unidad.

-¿Pero irían con Podemos?

-Tenemos un pacto de gobierno con una comisión de seguimiento, que es un órgano de contacto permanente entre las dos formaciones, orgánico, más allá del contacto cotidiano y permanente que hay en la clave institucional.

Precisamente en esa comisión de seguimiento se está trabajando en una de las tareas pendientes que era una asamblea de encuentro entre las dos formaciones. Esperamos que en esos escenarios de encuentro haya capacidad para que se pueda profundizar. De todos modos, es una decisión que tomará finalmente la asamblea de Ganar Cádiz.

-Usted es concejal de Urbanismo. ¿Aduana sí o no?

-Si se demuestra que la protección no respondía a unos criterios técnicos de conservación del patrimonio, históricos, sino a una controversia política entre dos formaciones enfrentadas que ocupaban diferentes administraciones, entonces podremos imaginar y ordenar el espacio de otra manera, ganando esa zona para la ciudad. El debate no va en torno a Aduana sí o no, sino más bien si se merece esa protección y cómo podríamos ordenar el espacio de otra manera.

También hay que aportar la colaboración con administraciones y tener buen entendimiento con la Junta. Creo que desde la lealtad institucional y la colaboración vamos a ser capaces de resolver todo este entronque de la plaza de Sevilla. Dejar atrás esos momentos de confrontación y no utilizar las instituciones con fines partidistas.

-¿Entiende el revuelo que ha habido con el cambio de nombre del Estadio?

-Lo que veo que ha causado mucho revuelo es que en verdad había mucha gente que no conocía a Carranza y no podía pensar que acudía a un estadio que tenía como nombre a un alcalde que fue cómplice de la represión, del golpe franquista, y que bajo su firma decenas de vecinos fueron encausados y ajusticiados en la ciudad.

Puedo llegar a entender que muchos aficionados cadistas se sintieran contrariados de cómo se le iba a retirar el nombre al estadio porque no conocían esa figura pero la memoria democrática ha llegado a la ciudad para quedarse y el equipo de gobierno debe entender que una vez que se toma la decisión de cambiar el nombre de la avenida Ramón de Carranza por la de 4 de diciembre de 1977 era de sentido común aplicarlo al estadio.

No obstante, ahí queremos aplicar un matiz y queremos hacerlo de manera participada para que, no solo la afición cadista sino el resto de la ciudad, pueda decidir qué nombre quiere para el estadio, que perdure en el tiempo, que sea representativo de la ciudad y que no siga dejando fuera a aquellos cadistas y vecinos de la ciudad que quieren seguir trabajando por la memoria democrática.

Me gustaría decirles a aquellos que dicen que esto no es importante que fueran a hablar con José María Arauz, por ejemplo, cuyo tío lo hemos conseguido encontrar en las fosas de exhumación de San José, que fue víctima de represión. Que le digan a la cara que no es importante por qué a él le importa que tenga ese nombre el estadio, una persona que fue cómplice de la ejecución de su tío. Eso en Alemania o Italia sería impensable.

-Pues el alcalde dijo que éste no era uno de los temas prioritarios para el equipo de gobierno.

-Creo que no utilizó el término adecuado. Creo que cada cosa es importante a su tiempo. Yo por ejemplo me levanto por la mañana y no pienso solamente en el estadio sino en todas las delegaciones que tengo. Como queremos hacerlo de forma participada y, por lo tanto, tenemos que tener las herramientas para que se pueda hacer eso. Como la herramienta no la tenemos lista, cuando llegue se hará pero no creo que fuera en ningún momento restarle importancia a los temas de memoria democrática, que tienen la misma importancia que todos los temas que abordamos en el día a día de la ciudad.

-¿La peatonalización es un fenómeno imparable?

-La peatonalización avanza. Ahora está en licitación y sigue todo el procedimiento para todo el entorno de plaza de Argüelles. Tenemos esta semana o la siguiente mesa de contratación para ver las ofertas. En plaza de España están los técnicos ultimando su redacción porque queremos presentarla a la próxima convocatoria que haga la Junta de Ciudad Amable, que tiene una clara vocación turística y encaja perfectamente para no solo continuar el tramo desde Argüelles, sino también para mejorar la comunicación desde el puerto hacia la ciudad. También continuar con el mallado por todo el casco histórico. Estamos cambiando los hábitos, lo cotidiano, y siempre presenta suspicacias pero como queremos hacerlo desde el diálogo, buscamos que nadie se sienta incómodo porque queremos incluirlo en esta estrategia.

Una vez que se acabe este mallado de la zona histórica monumental seguiremos con el resto del casco histórico para que el beneficio de la peatonalización en mejoras de flujos turísticos, del comercio y de la calidad de los vecinos se vean beneficiados en otros barrios.