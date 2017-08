Están dando 'caló' con...... hazlo tú mismo

Hazlo tú mismo. O, como se dice en millennial, DIY. Técnicas DIY. Decoración DIY. Ideas DIY. Quien no sabe hacer una tienda tipi con un bastidor, sabe hacer un pastel paleo-desnudo con flores comestibles. O un disfraz de Frozen con papel de aluminio y el vestido de comunión de la prima. O mascarillas faciales. O/y, una fiesta de cumpleaños para 24 niños. O/y, una boda para 240 invitados. Ya saben, algo íntimo y manejable.

Pinterest, Instagram, YouTube y toda página de decoración que se precie -por no hablar de Etsy, su mercado- están llenos de este tipo proyectos. Pero, desde luego, más de un diablo se esconde tras ese afán de ser creativo, de contribuir con algo auténtico, artístico, valioso, de no dejarse llevar por el alienante consumismo de baratillo. La moda del ser hacendosa (porque vídeos y fotografías siempre se ilustran con manitas de manicura más que decente) es justo eso: una tiranía más. La mayoría no tenemos ni la maña ni el tiempo parar hacer un tapiz con los restos de lana del jersey que no hemos sabido tejer. Y cualquier intento de crear un pastel paleo-desnudo termina como día de furia en el laboratorio del Dr. Manhattan.

Ojalá pudiéramos tener el tiempo, el dinero y el arte para dedicarnos a ser hacendosas. Pero, qué le vamos a hacer, todo no se puede. Si quieren otra cosa, llamen a Mary Poppins.